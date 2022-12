Šestinšestdesetletna Veronica Ryan je nagrado za sodobno umetnost v višini 25.000 funtov (30.000 evrov) prejela za marmorne in bronaste skulpture, postavljene na ulici v Hackneyju na vzhodu Londona, ki prikazujejo tropsko sadje s Karibov –​ sirikajo, kruhovec in sirsak. Šlo je za javno naročilo v spomin na pomen priseljencev generacije Windrush v tej regiji. Zmagala je tudi s svojo prvo večjo samostojno razstavo v Bristolu na zahodu Anglije z naslovom Along a Spectrum, ki se je med drugim osredinila na vpliv pandemije covida-19. Direktorica galerije Tate Liverpool in sopredsedujoča žiriji za Turnerjevo nagrado Helen Legg je povedala, da je Veronica Ryan po njihovem mnenju »ustvarila najmočnejše delo« v svoji karieri. Veronica Ryan se je rodila na britanskem čezmorskem ozemlju, karibskem otoku Montserrat. V Združenem kraljestvu je študirala na londonski Slade School of Fine Art. Znana je po tem, da njena dela upodabljajo naravne oblike, kot so sadje, semena in rastline. Živi med ameriškim New Yorkom in angleškim mestom Bristol. »Rada bi se zahvalila vsem. Imam nekaj ljudi, ki so v moji karieri skrbeli zame, ko nisem bila opazna,« je povedala Veronica Ryan na sredini podelitvi nagrad v Liverpoolu.

Letos so bile v ožjem izboru za Turnerjevo nagrado zgolj umetnice. Poleg Veronice Ryan še Ingrid Pollard, Sin Wai Kin in Heather Phillipson. Turnerjevo nagrado so prvič podelili leta 1984. Med nekdanjimi nagrajenci so številni britanski umetniki, kot so Anish Kapoor, Damien Hirst, Gilbert & George in Antony Gormley.