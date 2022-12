Nad ženske z gorjačami in neumnostjo

V Iranu že enajsti teden potekajo protivladni protesti. Na ulicah so predvsem ženske, ki pred očmi policije in verskih paravojaških milic snemajo rute in jih zažigajo. Vendar protesti ne potekajo zaradi modnega dodatka. Ruta je simbol desetletij zatiranja v sistemu, v katerem je ženska po zakonu vredna 50 odstotkov moškega, moški pa tudi niso prav posebej veliko vredni.