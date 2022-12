Vlada je za v. d. generalne direktorice direktorata za družino na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ponovno imenovala Špelo Isop. Prav tako je ponovno za v. d. generalne direktorice direktorata za socialne zadeve na istem ministrstvu imenovala Barbaro Goričan. Ob tem je status v. d. podaljšala Kristini Valenčič na čelu direktorata za informatiko na ministrstvu za javno upravo.

Tudi Špela Spanžel še naprej ostaja v. d. generalnega direktorja direktorata za kulturno dediščino. Kot so ob tem pojasnili na ministrstvu za kulturo, je bila imenovana za vršilko dolžnosti, ker javni natečaj še ni bil zaključen. S položaja generalne direktorice direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje pa je razrešila Vesno Kerstin Petrič, ki je s tega mesta nedavno odstopila. Za položaj je vlada kot v. d. imenovala Branka Bregarja, so sporočili z ministrstva za zdravje. Kot je v sredo pojasnil minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, bo Petričeva vodila novo službo za sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO).

S polnim mandatom pa je vlada na položaj generalnega direktorja direktorata za obrambne zadeve v ministrstvu za obrambo imenovala Boštjana Pavlina, in sicer do 9. decembra 2027. Pavlin je od 9. junija to funkcijo opravljal kot vršilec dolžnosti. Kot so sporočili z obrambnega ministrstva, je kariero v Slovenski vojski začel leta 1995 in opravljal različne poveljniške dolžnosti. V letih 2019 in 2020 pa je že bil na čelu omenjenega direktorata. Nato je deloval v vodstvu službe za informatiko in komunikacije ministrstva, kjer je bil zadolžen za kibernetsko varnost.

Vlada je na današnji seji sprejela tudi nekaj drugih kadrovskih odločitev. Med drugim je z mesta članov uprave Centra za evropsko prihodnost razrešila Barbaro Sušnik, Jožefa Drofenika, Katjo Lautar, Stanislava Raščana in Marcela Koprola. Ob tem je na predlog ministrstva za zunanje zadeve imenovala Samuela Žbogarja, Renato Cvelbar Bek, Ksenijo Škrilec, Sabino Stadler Repnik, Vojka Volka, Damirja Črnčeca in Nikolino Prah.

Iz nadzornega sveta Stanovanjskega sklada RS je razrešila Miho Piškurja in na njegovo mesto za preostanek mandata z možnostjo ponovnega imenovanje imenovala Mateja Čepeljnika.