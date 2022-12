Enaindvajsetega septembra letos so Celjani v domači dvorani dosegli premierno in presenetljivo zmago proti štirikratnemu evropskemu prvaku Kielu (38:36), na igrišču pa sta blestela Aleks Vlah (10 golov) in mladi vratar Gal Gaberšek (13 obramb). Medtem ko so v Celju in okolici na zamenjavo župana Bojana Šrota mnogi čakali kar 24 let in jo tudi dočakali v nedeljo v drugem krogu volitev, so pivovarji na drugo zmago med evropsko elito čakali »le« dobra dva meseca in pol oziroma natančneje zgolj 77 dni. Včeraj je v grozno praznem Zlatorogu končno padel Elverum in pivovarji so s tem prekinili niz kar šestih zaporednih točkovnih ničel v Evropi. V skupini B so trenutno sedmi (predzadnji) s štirimi točkami, Elverum pa je osmi (zadnji) z dvema.

Od treh rekonvalescentov v celjskem taboru sta bila med 16 igralci tudi Gal Marguč in Tim Cokan, Filip Rakita pa še vedno okreva po operaciji kolena. Toda trener Alem Toskić je zaradi poškodbe rame tik pred zdajci nepričakovano ostal še brez vratarja Nebojše Bojića (odsoten bo dalj časa), tako da je imel na razpolago samo dva golmana. Pivovarji so dobro začeli zadnjo domačo evropsko tekmo v tem koledarskem letu (2:0, 3:1), nato pa je sledilo kar deset zaporednih izenačenj od 3:3 do 12:12. Končnica prvega polčasa v dvoboju najmlajših ekip med vsemi 16 klubi v letošnji ligi prvakov je pripadla gostiteljem, ki so si po petem golu kapetana Aleksa Vlaha (po osmih krogih drugi strelec tekmovanja s 54 goli, tri več je imel Poljak Kamil Syprzak, član PSG) v 28. minuti prvič priigrali tri gole prednosti (15:12).

Poškodbi Vlaha in Strmljana

Norvežani, ki imajo osem tujcev iz petih držav (štiri Švede ter po enega Hrvata, Srba, Čeha in Islandca), so odlično začeli drugi polčas in po zaostanku z 18:19 dosegli štiri gole zapored za prvo vodstvo s plus tri (22:19). Enaka razlika v njihovo korist je bila tudi dobrih devet minut pred koncem (26:23) in v Zlatorogu je zadišalo po sedmem zaporednem porazu med evropsko elito. A sledil je čudežni preobrat pivovarjev: ekipa trenerja Börgeja Lunda, nekdanjega reprezentanta Norveške med letoma 2000 in 2014 (s Kielom je bil leta 2010 tudi klubski prvak Evrope) kar devet minut in pol – vse do konca tekme – ni dosegla niti enega gola več, Toskićeva četa pa je v tem času naredila delni izid kar 6:0. In to kljub odsotnosti prvega strelca Vlaha (11 golov iz 13 strelov), ki ga je nekaj minut pred koncem uščipnilo v hrbtu in ni več stopil na igrišče, večer pa je preživel v bolnišnici.

Po štirih medsebojnih dvobojih z Elverumom so Celjani izid v zmagah izenačili na 2:2 (tako leta 2019 kot 2022 sta obe ekipi zmagali doma in izgubili v gosteh), veliko zaslug za to pa je imel tudi odlični organizator igre Tilen Strmljan, ki je dosegel šest golov, od tega polovico v odločilni končnici. »Zavedali smo se, da nas čaka težka tekma. Letos smo bili že večkrat blizu zmagi, a nam je na koncu skoraj vedno malce zmanjkalo. Od prve minute smo igrali na polno, imeli smo spet nihanja v igri, a se je vse dobro razpletlo. V rokometu trije goli zaostanka ne pomenijo veliko, in čeprav se je petnajst minut pred koncem zdelo, da smo izgubljeni, smo s fanatičnim bojem vse nadoknadili. Dosegli smo pomembno zmago, predvsem za samozavest. Kako naprej? Ne bomo obupali, a moramo biti realni. Imamo zelo težko skupino, v kateri smo mi in Elverum avtsajderji. Toda proti nikomur se ne predajamo vnaprej,« pravi Tilen Strmljan, ki je na začetku drugega polčasa začutil bolečino v kolenu. »Vseeno sem stisnil zobe in odigral do konca. Danes me čaka pregled z ultrazvokom, a verjamem, da ne bo nič hujšega.«