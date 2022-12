Uporabniki Placa, ki so v začetku septembra začeli uporabljati zapuščeno stavbo v javni lasti na Linhartovi cesti v Ljubljani, potem ko je desetletje po propadu cestnega podjetja samevala, lastnica nepremičnine pa je postala DUTB, so tožbo tako imenovane slabe banke zoper 46 posameznikov in posameznic označili za zahrbtno dejanje.

V izjavi za javnost so obsodili »dvoličnost oblasti, ki se v enem koraku okorišča s podporo in angažmajem civilne družbe, v naslednjem koraku, ko je čas, da civilno družbo in širši družbeni interes zaščiti in izpolni obljube, pa ostaja apatična in neaktivna, nezvesta lastnim besedam oziroma preko svojih kadrov v DUTB izvaja neposredno nasilje«. Prepričani so, da poskušajo oblastniki s tožbo prestrašiti ljudi, predvsem mlade, ki »si upajo misliti še kaj drugega kot to, kar jim prodajajo«. Z vlaganjem tožb dialog po njihovi oceni ni mogoč. Da si ga želijo, lahko pokažejo tako, da tožbo umaknejo. Izrazili so tudi pričakovanje do vlade, da prepreči izvajanje pritiskov na Plac.

Med toženimi tudi profesorica in novinarji

Med toženimi posamezniki zaradi motenja posesti je tudi univerzitetna profesorica Sandra Bašić Hrvatin, ki je izrazila dvom, da je bila tožba vložena na pravilen način. Tožbenemu zahtevku je priložen DVD, na katerem so neznanci zbrali fotografije tožencev. Kot je povedala, so med njimi tudi novinarji, prav tako oseba, ki nikoli ni bila prisotna v prostoru. Po njenih besedah se v Placu zavzemajo za javno stanovanjsko politiko, ki bo v interesu ljudi, k čemur se je v koalicijski pogodbi zavezala tudi vlada. Za DUTB to ne velja in skupnosti ni prispevala ničesar, ampak čaka, da bo zemljišče v procesu špekulativne prodaje namenila za gradnjo objektov, ki ne bodo v javnem interesu, je povedala.

Platforma Ljubljana odprto mesto je v pismu podpore zapisala, da ohranitev Placa ni nezdružljiva z načrti gradnje stanovanjske soseske na območju, pač pa se bo na tem primeru pokazalo, kakšne vrednote se bodo pokazale v grajenem okolju. Kako bo vlada ravnala s Placem, bo pokazatelj, ali bo v prostorski politiki prevladal javni interes ali interes špekulativnega kapitala, je dejala članica platforme Kaja Lipnik Vehovar.

Uporabnike Placa je podprl nekdanji varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek. Po njegovi oceni bi predstavniki države oziroma vlade – namesto da vlagajo tožbe – morali biti veseli, da nekdo uporablja takšne prostore. Enako je izrazil dvom, da je bilo zbiranje podatkov o posameznikih zakonito.

K odstopu od tožbe so pozvali tudi v Levici. Ker so na seznamu tudi trije novinarji in fotograf, ki so ob zasedbi stavbe na kraju dogodka opravljali svoj poklic, pa so ravnanje DUTB obsodili tudi v Sindikatu novinarjev Slovenije. Po njihovem mnenju ta poteza pomeni grožnjo in pritisk na opravljanje novinarskega dela in posledično grožnjo pravici javnosti do obveščenosti. Sprašujejo se tudi, kje so pridobili podatke o tožencih, zato so pristojne pozvali k odgovoru na to vprašanje. Domnevajo, da so jih pridobili iz policijskega popisa udeležencev zasedbe stavbe 3. septembra, ko policisti sicer niso ugotovili uradno pregonljivih kaznivih dejanj.

DUTB je novembra najavila svoj obisk v stavbi, v kateri deluje Plac, ter zahtevala plačevanje uporabnine za objekt, a so nato obisk odpovedali. Uporabniki v stavbi delujejo s prostovoljnimi prispevki in lastnim delom.