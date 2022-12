Želim si predvsem zmag in nadzora nad igro. Vsi bi radi tudi čim lepšo igro, a kaj sploh je to? Ali je to sto podaj, ne da bi dal gol, ali le tri podaje z golom? Lepota je zame predvsem v zmagi. A verjamem, da je pomembno tudi, kako prideš do zmage. Včasih mi čestitajo, ker smo zmagali, a nisem zadovoljen, ker smo igrali slabo. Pri nekaterih tekmah, ki jih nismo zmagali, pa mi je lahko kar nekaj stvari všeč. Pomemben je torej tudi način. Verjamem, da bomo prišli do zmag, če bodo igralci upoštevali moja navodila, zato jim jih skušam čim bolje razložiti.

Navijači povsod pokažejo nezadovoljstvo, kadar moštvo izgublja. Imel sem srečo, da sem bil v Turčiji v moštvu, ki je nanizalo tri naslove zapored, dva superpokala in še četrtfinale lige prvakov. Tudi v grškem Olympiakosu smo bili prvaki. Ko zmaguješ, je vse lažje. Če ne zmaguješ, pa je treba vztrajati. Trenerjem je tedaj najtežje, saj so prvi na udaru. Dobro se zavedam, kaj me čaka, če ne bomo zmagovali, takrat bom prvi pakiral kovčke. Tudi kot igralec moraš biti pripravljen, da te ob porazih kritizirajo, saj ljudje plačajo vstopnice, da te vidijo igrati. x Nedeljski dnevnik