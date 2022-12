V Denverju je ekipa iz Kolorada začela z izjemno predstavo in v uvodu povedla z 8:0, a je bilo navdušenje na tribunah kratko, saj je Dallas vrnil z enako mero in izid poravnal.

Vsaj v uvodu so gostitelji našli tudi recept, kako ustaviti Dončića, ki je v uvodnih devetih minutah trikrat neuspešno vrgel žogo proti košu, nato pa vendarle prebil led in začel zadevati. Do konca četrtine je dodal dve trojki, do polčasa pa že dosegel skupaj 15 točk. Ljubljančan se je razigral in po treh četrtinah, ko je dosegel zadnjih sedem točk za svojo ekipo, imel v statistiki tudi nov trojni dvojček.

Dallas je šel v zadnji del s petimi točkami prednosti in jo povišal celo na sedem, a Denver ni popuščal. Tudi vodstvo 111:101 štiri minute pred koncem ni bilo dovolj za mirno končnico. Bruce Brown in Nikola Jokić sta dosegla 11 zaporednih točk in 37 sekund pred koncem so gostitelji povedli za točko. Dorian Finney-Smith je s trojko 17 sekund pred koncem vnovič zagotovil vodstvo Dallasu.

Denver je imel zadnji napad, a so gostje ustavili Jokića s prekrškom. Zadel je enkrat, gostitelji pa so nato prav tako skušali s prekrški ustaviti Dallas in izsiliti preobrat. A je tesna zmaga, dosežena s prostimi meti, odločila sta koša Spencerja Dinwiddieja, v končnici odšla v Teksas.

Ob Dončiću je v vrstah Dallasa izstopal Tim Hardaway Jr. z 29 točkami, Finney-Smith jih je dosegel 19. Pri Denverju je bil s 27 točkami najbolj pri metu Aaron Gordon, Bones Hyland jih je dodal 20, Jokić pa 19.

Dallas po novi zmagi ostaja na devetem mestu zahoda, Denver je kljub porazu še naprej četrti.

Donovan Mitchell s kar 43 točkami

Odigrani sta bili še dve tekmi. Cleveland je s 116:102 ugnal Los Angeles Lakers in potrdil tretje mesto na vzhodu. Detroit pa je s 116:96 nekoliko presenetljivo slavil v Miamiju in se s šesto zmago na 25. tekmi odlepil z dna lestvice, kjer zdaj osamljen Orlando. Na Floridi bodo zdaj morali premisliti kako naprej, saj so izgubili tretjo od zadnjih štirih tekem.

V Clevelandu je blestel Donovan Mitchell s kar 43 točkami. Dvojni dvojček sta k zmagi dodala povratnik po poškodbi Jarrett Allen s 24 točkami in 11 skoki ter Darius Garland z 21 točkami in 11 podajami. Pri Los Angelesu je LeBron James dosegel 21 točk in zbral 17 skokov.

V Miamiju je bil igralec večera Hrvat Bogdan Bogdanović z 31 koši, a jih je kar 28 dosegel v odločilnem drugem delu. Ob sebi pa je imel kopico razpoloženih soigralcev, ki so dosegli dvomestno število točk. Na drugi strani sta po pričakovanju izstopala Tyler Herro s 34 točkami ter Bam Adebayo z 21 točkami in 14 skoki.