Težko pričakovana prva zmaga v evropskem pokalu je za košarkarje Cedevite Olimpije le prišla. Ljubljančani so v torek leteli po parketu dvorane v Stožicah in potrdili besede vodstva kluba, da bo igra moštva v polni postavi povsem nekaj drugega, kot je bila do zdaj. V zmajevem gnezdu upajo, da bo uspeh proti Ulmu prinesel preobrat v evropski sezoni, novo zmago pa bodo iskali že prihodnji teden, ko v Stožicah gostuje italijanska Brescia. Vmes kapetana Eda Murića in soigralce v nedeljo čaka še Partizan v ligi ABA.

Potem ko so se v moštvo Olimpije v zadnjem obdobju vrnili Zoran Dragić, Karlo Matković in Lovro Gnjidić, je trener Jurica Golemac pred tekmo z Ulmom dobil še eno razveseljivo novico. V kadru je bil namreč tudi Rok Radović, ki je tokrat dogajanje spremljal le s klopi, a bo že v kratkem drugače. Gostitelji so v obračun vstopili z veliko energije, tako kot je ekipa, ki je nujno potrebovala zmago, tudi morala. Hitrih devet točk je trenerja Ulma Antona Gavela že po dveh minutah in pol prisililo v minuto odmora. A po njej se Ljubljančani niso ustavili. Odlično sta v igro s klopi vstopila Dragić in Matković, kot pravi organizator igre pa je moštvo vodil Yogi Ferrell, ki je v prvih 20 minutah zbral kar sedem asistenc. Hitra in atraktivna igra je prebudila sicer maloštevilno publiko v Stožicah, ki pa je ob koncu polčasa obraze zarila v dlani. Olimpija je namreč dobri dve sekundi pred koncem po minuti odmora Golemca iskala koš, a naivno izgubila žogo, Thomas Klepeisz pa je neumnost kaznoval s trojko skoraj s sredine igrišča.

Čeprav so košarkarji Ulma pred začetkom drugega polčasa sklenili krog in se medsebojno hrabrili, jim to kaj prida ni pomagalo. Marko Jeremić je namreč hitro odgovoril Klepeiszu, nekaj trenutkov kasneje pa je z novo trojko Olimpijo popeljal na plus 15. Da je nemško moštvo vse prej kot naivno, so zmaji spoznali, ko so za trenutek popustili. Prednost je namreč hitro skopnela pod deset, a so Dragić, Edo Murić in Ferrell z desetimi zaporednimi točkami stvari postavili na svoje mesto, s soigralci pa so pred zadnjimi desetimi minutami vodili s kar 21 točkami ter tako že lahko vpisali prvi par točk v letošnji sezoni evropskega pokala. Ljubljančani sicer tudi v zadnji četrtini niso popuščali, z nekaj atraktivnimi zabijanji pa navdušila navijače, ki so stoje pospremili prvo evropsko zmago.

»Prva zmaga v sezoni je vedno posebna. Igrali smo moštveno, izpolnjevali naloge in zasluženo prišli do uspeha. Igrali smo hitro in vedeli, kje je nasprotnik najmočnejši. Zasluge gredo trenerskemu štabu, ki nas je odlično pripravil. Končno imamo popolno ekipo, dobro trenirano in z veseljem pričakujemo naslednje preizkušnje,« je povedal Yogi Ferrell. Vse bolje se na parketu počuti Zoran Dragić. »Evropski pokal smo odprli slabo, a smo ostali enotni. Vedeli smo, da je to posledica poškodb. Zdaj smo že dober teden popolni, dobro treniramo in gradimo kemijo, kar se pozna. Videli smo, da je vse lažje z dobro obrambo. Potem se nam odpre tudi v napadu in tako smo najbolj nevarni.«

Evropski pokal, 7. krog, drugi izidi skupine A: Bourg – Prometej 92:85 – po podaljšku, Venezia – Bursaspor 78:65, v sredo ob 18. uri: Lietkabelis – Brescia.