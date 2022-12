Veter optimizma od Sarajeva do Tirane

Ko je pred dobrim letom bosanska skupina Dubioza kolektiv z nastopom v Svetu Evrope poslance tako razgrela, da so zaplesali ob njihovi skladbi Spravite me v Ameriko, ki je v bistvu poklon eni sami domovini, ki je ne gre zamenjati za novo, nihče od evropskih predstavnikov ni okamenel na svojem stolu. Ne gre jim zameriti, komad je res dober. Toda žal nihče ni dojel porogljive pripombe članov skupine, naj jim poslanci uredijo kakšen delovni vizum v Strasbourgu, da bodo tudi sami – tako kot 20 odstotkov državljanov BiH, ki so v minulih letih zapustili državo – lahko začeli na novo. BiH bi v tem kontekstu lahko zamenjali s katero koli drugo državo v regiji, ki je soočena z begom možganov.