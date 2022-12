Po osmih krogih v skupini B sta na zadnjih dveh mestih prav današnja nasprotnika s po eno zmago in kar sedmimi porazi. Slovenski prvaki so doslej premagali le Kiel (38:36), norveški pa na začetku novembra doma prav Celjane (31:29), ki v šestdesetih minutah niso niti enkrat vodili, poleg začetnih 0:0 pa so iztržili le še eno izenačenje (1:1). Takrat sta pri Norvežanih blestela srednji zunanji igralec Tobias Schjölberg Gröndahl z osmimi goli in vratar Emil Kheri Imsgard s 13 obrambami, pri gostih pa Stefan Žabić (8), Aleks Vlah (7) in Tim Cokan (6), ki so skupaj dosegli več kot 72 odstotkov vseh celjskih golov.

Glede na to, da Slovencem in Norvežanom beži Pick Szeged na šestem mestu, ki še kot zadnje prinaša napredovanje v osmino finala, že za štiri točke, je jasno, da bo današnji poraženec v Zlatorogu bolj ali manj izgubil že vse možnosti za napredovanje. Pred dvobojem ekip z najmanj učinkovitim napadom v skupini (Elverum, 224 golov) in najslabšo obrambo (Celje Pivovarna Laško, 281) imajo v taboru pivovarjev kar precej zdravstvenih težav z igralskim kadrom. Na sobotni prvenstveni tekmi v Mariboru so manjkali Tim Cokan (poškodoval se je na petkovem treningu), Filip Rakita (zaradi poškodbe je odsoten že dlje časa) in Gal Marguč zaradi bolezni, gostitelji pa upajo, da bo lahko danes zaigral vsaj eden od njih.

Cilj je druga zmaga v Evropi

Trener Alem Toskić se pred povratno tekmo s šestkratnimi državnimi (2013, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022) in štirikratnimi pokalnimi prvaki Norveške (od 2019 do 2022) zaveda njenega pomena v boju za napredovanje v osmino finala: »Na Norveškem nismo prikazali dobre igre, toda vseeno smo bili zelo blizu in na koncu tesno izgubili. Naša glavna želja je popraviti slabo predstavo iz Elveruma, prvi cilj pa je seveda zmaga, druga v letošnji sezoni lige prvakov.« Elverum je v prejšnjem krogu v dvorani Terningen Arena gostil poljske Kielce in po kar 18 izenačenjih, zadnje pri 26:26 v 56. minuti, v dramatični končnici izgubil le z golom razlike (26:27), zmagoviti zadetek pa je za goste dosegel Alex Dušebajev.

Norveška ekipa je pred sezono doživela korenite igralske spremembe: v klub je prišlo kar osem rokometašev, zapustilo ga je sedem. »Čaka nas še ena zahtevna tekma v skupini z vrhunskimi klubi, od katerih jih polovica računa na uvrstitev na sklepni turnir v Kölnu. Proti Kielu smo dosegli velik skalp, nekajkrat smo bili še zelo blizu in lahko bi osvojili kakšno točko več. A objektivna analiza pokaže, da je to naša realnost, na katero pa smo se pripravljali že pred sezono. Še enkrat naj poudarim, da je naš glavni cilj osvojitev naslova slovenskega prvaka, ligo prvakov pa jemljemo kot poligon za nabiranje prepotrebnih izkušenj na tekmah z najboljšimi evropskimi klubi. A naporen ritem tekem v domačih tekmovanjih in Evropi nas je že načel, zato upam, da zaradi poškodb ne bomo izgubili še kakšnega igralca,« se nadeja Toskić.