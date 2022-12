Do nedelje, 18. decembra, si bo mogoče ogledati filmske stvaritve 35 svetovnih kinematografij. Predvajali bodo 25 igranih celovečercev in dokumentarcev ter 27 kratkih filmov iz različnih delov sveta, ki so vsak zase svojevrstna izpoved izkustev gibanja LGBT+. Organizatorji se prav tako vsako leto trudijo predstaviti tiste filme, ki niso komercialne narave in so v širšem občinstvu kdaj po krivici spregledani. V sklopu razgibanega programa bo hkrati več obfestivalskih aktivnosti, med drugim pogovori s filmskimi ekipami in gosti festivala, okrogle mize ter akcija Promocija knjige, ki film povezuje z literaturo, pri čemer delijo izvode knjig založbe ŠKUC. Letošnjo festivalsko edicijo bo otvoril dokumentarec LGBT SLO 1984 režiserja Borisa Petkoviča, ki pripoveduje o turbulentni zgodovini slovenskega gibanja LGBT+, v svojih začetkih enega najnaprednejših tovrstnih gibanj v Evropi. Po ogledu filma v soboto bo več o tem povedala tudi filmska ekipa. Neločljiv del te zgodbe je tudi sam ljubljanski LGBT filmski festival, najstarejši takšen festival v Evropi, ki je tradicionalno podhranjen. Tudi letos so dobili 44 odstotkov manj sredstev kot pred dvema letoma.

Dogodki se bodo zvrstili na različnih lokacijah po Sloveniji ter v zamejstvu, in sicer poleg Ljubljane, kjer bo festival gostoval na treh lokacijah (Slovenska kinoteka, Kinodvor in že tradicionalni OFF program v Klubu Tiffany), še na Ptuju, v Mariboru, Kopru, Bistrici ob Sotli, Idriji, Slovenj Gradcu in Trstu. Dan po otvoritvi, v nedeljo ob 20.30 v Slovenski kinoteki, bo na sporedu film Bent iz leta 1997, ki temelji na istoimenski drami Martina Shermana iz leta 1979. Govori o preganjanju gejev v nacistični Nemčiji po pričevanjih Heinza Hegra v knjigi Možje z rožnatim trikotnikom. Film je bil zelo odmeven tudi zaradi igre Micka Jaggerja. Po projekciji sledi predstavitev slovenskega prevoda knjige in pogovor z zgodovinarjem Marcom Reglio.

Nagrada rožnatega zmaja

Tisti, ki ne bodo imeli časa iti v kino, si bodo lahko na uradni spletni strani brezplačno ogledali izbor kratkih filmov. Pred čisto zadnjo projekcijo bodo po ocenah mednarodne žirije podelili rožnatega zmaja za najboljši celovečerni igrani film, medtem ko bodo lahko obiskovalci v Slovenski kinoteki prispevali glas za najboljši film po izboru publike. Medtem je že znan najboljši slovenski kratki film Marjetica v postelji, ki ga je ustvaril umetniški duo The Witch Twins (Robi in Alen Predanič), ki bo rožnatega zmaja prejel na sobotni otvoritvi. Zaradi velike priljubljenosti akcije LGBT-branja bodo na nekaterih projekcijah gledalci tudi letos dobili knjige, ves čas festivala pa bo mogoče kupiti izvode zbirk Lambda in Vizibilija v preddverju Kinoteke.