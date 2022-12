Pomagajo lahko tistim, ki pomoč sprejmejo

V okviru mednarodnih dni boja proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini bodo v Varni hiši Gorenjske z aktivnostmi do 10. decembra poudarjali ničelno toleranco do nasilja in krepili zavedanje, da imajo vse ženske izbiro in da jim lahko le en klic spremeni življenje na bolje.