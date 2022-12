Ta ovsena kaša je neverjetno kremasta in tako dobra kot najboljši topel puding. Je prava poslastica v hladnih mesecih, ko paše nekaj toplega, dišečega in čokoladnega. Čokoladne ovsene kaše sicer lahko na hitro začinite le s katero koli marmelade ali pa pripravite to razkošno različico čokoladne kaše. Odlična je!

Poleg čokolade (kakava pravzaprav) je v tej kaši še dišeč cimet (ki se s čokolado, kot vemo prav vsi, odlično ujema) in naribana pomarančna lupinica. Uporabite lahko klementine ali pa pomaranče.

To kašo lahko pripravite za zajtrk ali pa za večerjo. Je kot najbolj razkošna sladica, ki pa je tudi malo bolj zdrava.

Če želite, lahko pripravite popolnoma vegansko poslastico in na koncu (najprej kašo skuhate v vodi!) dodate rastlinsko mleko. Glede na to, kako sladek kakav uporabite, seveda prilagodite tudi sladkor, ki ga dodate. Kašo posladkajte z javorjevim sirupom, lahko pa uporabite tudi sladkor ali celo med. Za še več hranljivosti dodajte sesekljane pražene mandlje, lahko pa tudi lešnike ali orehe.

Kašo postrezite takoj, ko jo pripravite, saj z ohlajanjem postaja vedno manj kremasta. Vseeno pa jo lahko pripravite vnaprej, ko jo pa segrevate, pa po potrebi dodajte mleko, da spet postane kremasta.

Pred receptom pa si poglejte še te odlične ovsene kaše (tri sladke in eno slano):

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 osebi):

100 g finih ovsenih kosmičev (lahko tudi grobe, a jih kuhajte dlje)

4 dl vode

1 dl mleka (lahko rastlinsko)

1 žlica kakava (ali čokolade v prahu)

1 pomaranča (ali klementina ali mandarina) (naribajte lupinico in nato narežite na rezinice)

1/2 žličke cimeta

1 ščepec soli

1 žlica javorjevega sirupa (ali katerega koli sladila)

1 žlica sesekljanih praženih mandljev (neobvezno) (lahko tudi lešnike)

1 košček temne čokolade (neobvezno)

V vrelo vodo stresite kosmiče in sol, premešajte in kuhajte nekaj minut, da se kosmiči zmehčajo. Dodajte cimet, kakav in javorjev sirup in dobro premešajte. Dodajte še naribano pomarančno lupinico in mleko (količino prilagodite glede na to, kako tekočo kašo želite) ter premešajte in kuhajte še nekaj minut, da se naredi kremasta čokoladna kaša.

Čokoladno kašo servirajte, obogatite z rezinami pomaranče in sesekljanimi mandlji ter okrasite še z nekaj naribane čokolade in nekaj kapljicami javorjevega sirupa in mleka. Takoj postrezite!