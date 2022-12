Novi župan je Cimerman

V Škofljici bo župansko mesto zasedel Primož Cimerman, ki so mu volilci v drugem krogu namenili 52,06 odstotka glasov in je tako premagal protikandidata Roka Trevna.

Med kratkoročnimi ukrepi, ki jih je novi župan Cimerman v primeru svoje izvolitve napovedal že med volilno kampanjo, je prenova občinskega spletnega mesta oziroma vzpostavitev interaktivnega portala, kjer bodo ažurno obveščali o dogajanju v občini. Poleg tega bo Cimerman, kot je tudi napovedal, uvedel obvezen odziv občinske uprave na elektronsko pošto, pismo in druge pisne pozive v roku 48 ur ter uradni odgovor v roku 14 dni. Občinska uprava je, kot poudarja, namenjena občanom in zato naj tako deluje. Med ukrepi, ki jih je novi župan, ki je na volitvah nastopal s svojo Listo gibanja Zdrava družba, izpostavil med kampanjo, je tudi snemanje sej, ki bodo na tak način dostopne občanom. Pomembno se mu zdi tudi povezati občinski svet, ki naj deluje sodelovalno ne glede »na politično ali identifikacijsko pripadnost«. V občinskem svetu ima Gibanje Svoboda pet svetnikov, Lista za napredno Škofljico – Rok Treven tri, po dva mandata imata SDS in Lista Igorja Zupančiča. Po en mandat pa imajo Lista gibanja Zdrava družba, Neodvisna lista Moja občina in NSi.

Aktivno sodelovanje v lokalni skupnosti

Ko bo občina postavljena in resorji podeljeni, kot je v predvolilnem času tudi poudaril novi župan, bo k aktivnemu sodelovanju v lokalni skupnosti povabil tudi občane. Za strateško načrtovanje razvoja občine se mu zdi nujno najprej narediti temeljito analizo stanja v občini ter izzivov in težav, s katerimi se soočajo občani, zato bo njihovo vključevanje ključnega pomena. Naslednji korak bo priprava dolgoročnega razvojnega programa občine.

Med cilji, ki jih je novi župan navedel v svojem programu, pa so denimo ureditev prometa in komunalne infrastrukture, povečanje zmogljivosti zdravstvene oskrbe, zgraditev medgeneracijskega centra, večje trgovsko središče, podpora lokalnemu podjetništvu, prostovoljstvu in športu ter razvoj kulture in turizma.

Podžupan postal župan

V občini Mengeš, kjer sta se v drugi krog volitev uvrstila Franc Hribar (SLS) in Bogo Ropotar, ki kandidira s podpisi volilcev, so volilci in volilke največ glasov namenili slednjemu. S 63,21 odstotka glasov je dosedanji podžupan premagal svojega protikandidata.

V Mengšu, kjer se je dosedanji župan Franc Jerič odločil, da ne bo več kandidiral, so volilci in volilke odločili, da naslednja štiri leta vodenje občine zaupajo aktualnemu podžupanu Bogu Ropotarju, ki je imel v drugem krogu tudi podporo nekaterih drugih list in strank v občinskem svetu. Z rezultatom 63,21 odstotka je premagal svojega protikandidata Franca Hribarja (SLS).

Med prioritetne naloge, s katerimi je tudi nagovarjal svoje volilce in volilke, se bo z ekipo lotil izbire izvajalca za novo jedilnico, kuhinjo in knjižnico v OŠ Mengeš, ki je prav zaradi izida volitev stala. »Hkrati pa želim čim prej začeti pripravo in sprejem novega občinskega prostorskega načrta, ki je zelo strateško in razvojno naravnan ter je osnovna podlaga za nadaljnje investicije na območju celotne občine,« je povedal v enem od naših pogovorov. Prav tako se bo lotil južne povezovalne ceste, ki v občini že dlje časa dviga prah. Skozi celotno volilno kampanjo so poudarjali, da je zgraditev južne povezovalne ceste med rondojem pri Tušu in novimi naselji pri bajerju nujna.

Ropotarjeva Lista povezovanja je po prvem krogu volitev s sedmimi sedeži v občinskem svetu postala najmočnejša politična sila v občini. Tri kandidate ima Lista Sandija Jakliča, po dva mandata sta dobili Skupaj za mengeško občino – skupaj zmoremo več in SLS, po en mandat še NSi in SDS. »Želimo se povezovati z vsemi političnimi skupinami in strankami, ki so se uvrstile v občinski svet. Menim, da lahko le s povezovanjem in sodelovanjem naredimo največ za občino Mengeš. Vedno sem poslušal različna mnenja in predloge ljudi ter poskušal doseči najboljšo rešitev oziroma kompromis. Zato bom to počel tudi v prihodnje,« je na vprašanje o sklepanju koalicije povedal novi mengeški župan.

Tesna zmaga Zlatka Usenika

V občini Ig so volilci v drugem krogu za župana izbrali Zlatka Usenika, ki je zbral 51,30 odstotka glasov in tako s tesno prednostjo prehitel protikandidata Antona Modica iz SLS.

Novi ižanski župan Zlatko Usenik že od ustanovitve občine deluje v lokalni politiki in društvih, zato, kot sam poudarja, dobro pozna delovanje lokalne samouprave, poleg tega pa je bil doslej tudi dolgoletni občinski svetnik. V vlogi župana si bo prizadeval za občinsko upravo, ki bo sodoben servis občanom ter bo enako obravnavala vse občanke in občane. Kot je napovedal v predvolilnem času, bo s transparentnim obveščanjem in spoštljivim odnosom do občank in občanov ter sodelovanjem z vsemi strukturami v občini vzpostavil nov način vodenja. Ustanovil bo tudi strateški razvojni svet, ki bo deloval kot posvetovalno telo in sodeloval pri pripravi dolgoročnega razvojnega načrta občine ter pripravi manjkajočih strategij. Kot je napovedal med volilno kampanjo, bo ena od njegovih prioritet ureditev nevzdržne prometne situacije, ko v času prometnih konic na glavni cesti skozi Ig nastajajo zastoji.

Sicer pa se Usenik zavzema tudi za aktivno sodelovanje s sveti vaških skupnosti, lokalno sodelovanje in regionalno povezovanje, večjo vključitev mladih v delovanje in razvoj občine ter vlaganje v športno infrastrukturo in otroška igrišča. Na volitvah za župana je Zlatko Usenik nastopil kot nestrankarski kandidat s svojo listo, v drugem krogu pa so ga podprli vladajoči stranki Gibanje Svoboda in SD ter županski kandidat Mitja Glavnik iz stranke Konkretno, ki je iz volilne tekme izpadel v prvem krogu. V občinskem svetu imata Lista Zlatka Usenika za napredek občine Ig in stranka SLS vsaka po štiri svetnike, SDS je dobila tri, Gibanje Svoboda dva in SD enega.

Zmaga neodvisnemu Kernu

V Občini Komenda je včeraj slavil Jurij Kern, ki se je v drugi krog podal s tremi odstotnimi točkami zaostanka za konkurentko Majdo Ravnikar. V drugem krogu ga je podprlo 58 odstotkov volivcev.

Kern, ki se je na volitve podal kot neodvisni kandidat, pravi, da je vizija njegovega županovanja povezovanje. »Želim prisluhniti dobrim idejam in praksam, ne glede s katere 'strani' prihajajo,« je zagotovil Kern. Občino si najprej želi čim prej rešiti starih grehov, kot je pravočasno zaprtje odlagališča inertnih odpadkov v Suhadolah. Nujna se mu tudi zdi gradnja zadrževalnika na Tunjščici in povečanje prometne varnosti predvsem z ureditvijo varnih šolskih poti. »Zagotovo je bilo premalo narejenega tudi za mladostnike. Na področju celotne občine trenutno ne razpolagamo s prostorom, kjer bi mladi lahko preživljali svoj čas,« je dejal Kern in poudaril, da je Komenda občina z najmlajšim prebivalstvom.

Kern veliko stavi na šport. Prizadeval si bo za gradnjo novega športnega parka pri hipodromu v Komendi, kjer bi prostore za vadbo lahko dobili vsi občani. Ta športni park namerava zasnovati tako, da bo središče družabnega življenja kraja in kjer bi se srečevale vse generacije. »Ustanoviti želim projektno skupino, ki bo takoj pričela pripravljati kakovostne projekte, saj lahko le z njimi ustrezno zaprosimo za različne vire sredstev, tako sredstva Evropske unije kot tudi države,« je napovedal Kern, ki opozarja, da občina ni v najbolj zavidljivem finančnem stanju.