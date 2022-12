Dallas, ki je ob polčasu zaostajal za sedem točk, je tretjo četrtino dobil z 41:15. Dončić je v tem delu igre dosegel 17 točk.

Ekipa iz Teksasa je vnovič dokazala, da zna in zmore, čeprav so bila tudi v New Yorku nihanja v igri velika. Zaostanek 15 točk v prvem delu ni obetal konca krize, v tretji četrtini pa so Mavericks močno stopili na plin in prišli zmage. "V prvem polčasu nisem res dal svojega maksimuma. Velik izziv je bil, da smo se po odmoru vrnili na igrišče z več energije," je po tekmi dejal Dončić.

Dončić je blestel v ključnih trenutkih tekme, zaradi visoke prednosti pa se v zadnji četrtini več vrnil na parket. Ob koncu je slovenski košarkar poskrbel za še eno zanimivo potezo, saj je žogo s tega dvoboja podaril novincu Jadenu Hardyju, ki je na tekmi v New Yorku dosegel prve točke v dresu Dallasa.

Kot rečeno, je bila ključna tretja četrtina. Dallas je prvič povedel z 68:65, v sedmih minutah tretje četrtine pa na krilih Dončića in Tima Hardawayja, ta je skupaj dosegel 28 točk, naredil niz 26:9, pred zadnjo četrtino pa so varovanci Jasona Kidda vodili s 93:74. Prednost so brez težav obdržali do konca.

Pri Dallasu je s 17 točkami in devetimi skoki izstopal še Spencer Dinwiddie. Na drugi strani je Julius Randle dosegel 24 točk, Immanuel Quickley pa 23.

Dallas v prihodnjih sedmih dneh pa ga čakajo tri zahtevne tekme. Najprej v noči na sredo proti vodilnemu moštvu zahoda, Phoenix Suns, nato v gosteh s tretjo ekipo zahoda Denver Nuggets z Vlatkom Čančarjem ter nato še z drugo na vzhodu Milwaukee Bucks.

Prav Milwaukee je ponoči dosegel novo zmago. Na gostovanju v Charlottu v Severni Karolini je ekipa iz Wisconsina slavila s 105:96. Točke je doseglo kar 10 košarkarjev gostujočega moštva, najbolj učinkovit je bil z 20 koši Bobby Portis. Prvi zvezdnik ekipe Thanasis Antetokounmpo je bil na parketu zaradi težav z levim kolenom le slabih 18 minut in dosegel samo dve točki. Še večer prej je blestel na tekmi z Los Angeles Lakers s 40 koši.

Na ostalih tekmah velja izpostaviti Anferneeja Simmonsa, ki je k zmagi Portlanda nad Utahom s 116:11 prispeval 45 točk, Jerami Grant jih je dodal 33. Na drugi strani jih je Jordan Clarkson dosegel 24.