V kijevskem predmestju Gostomel so policisti priprli skupino osmih ljudi, starih med 27 in 60 leti, je v petek sporočil vodja policije v Kijevski regiji Andrij Njebitov. Organizator odstranitve slike naj bi bil Kijevčan, rojen leta 1990, motiv dejanja pa zaenkrat še ni znan.

Mural s podobo ženske v jutranji halji, z navijalkami v laseh in s plinsko masko na obrazu so policisti nepoškodovanega zasegli na licu mesta. Ministrstvo za kulturo so pozvali, da odloči o usodi umetnine.

»Te slike so navsezadnje simboli našega boja proti sovražniku. Gre za izkaze podpore Ukrajini in solidarnosti vsega civiliziranega sveta z njo. Storili bomo vse, da ohranimo ta dela ulične umetnosti kot simbol naše zmage,« je dogodek na platformi Telegram komentiral guverner Kijevske regije Oleksij Kuleba.

V mesecu novembru je bilo v predmestjih Kijeva opaziti več del skrivnostnega britanskega uličnega umetnika Banksyja.