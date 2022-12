Faza mraza

Kakšna je razlika med operaterjem drona in operaterjem raketnega sistema zemlja-zemlja? Prvi vidi cilj v trenutku uničenja, drugi pa ne. Razen te podrobnosti oba »delujeta na daljavo«. Delujeta je v resnici evfemizem – lepšalnica, kot kadar rečemo, da je nekdo odšel namesto da je nekdo umrl. Tako se izognemo abotnemu dejstvu, da oba ubijata na daljavo, ne da bi se bala za lastno eksistenco in eksistenco njima ljubih, dragih oseb. S tem ju postavimo v neko moralno stanje, povemo, da počneta nekaj nemoralnega v primerjavi z njunimi soborci, ki na frontni liniji v blatu in mrazu drug drugemu strežejo po življenju preko puškinih cevi in se zmerjajo v vsem razumljivem jeziku. V predgovoru k drugi izdaji knjige Karla von Clausewitza O vojni (Studia Humanitatis, 2022) Marcel Štefančič jr. pravi, da so piloti dronov znanilci vojne prihodnosti, na prelomu protislovja družb, ki so na zunaj v vojni, navznoter pa živijo, kot bi bili v stanju miru. So produkt dvojnosti moralnega režima, ki ubija iz varnega zavetja. Pa so zares takšni znanilci prihodnosti?