So postale bakterije v boju za preživetje učinkovitejše od nas?

(Četrtek, 28. 1. 2021) "Ta teden so se v naši covid intenzivi razširile večkratodporne (multirezistentne) bakterije. Uporaba antibiotikov je v intenzivni enoti zelo velika. In ob tem bakterije razvijejo načine odpornosti proti nekaterim antibiotikom, včasih prav proti vsem, ki jih poznamo. Ta pojav ni redek v intenzivnih enotah, v covid intenzivnih enotah še toliko bolj, ker je uporaba antibiotikov še večja. Tudi mnogo težje je upoštevati načela izolacije bolnikov, ko se večkratodporna bakterija pojavi. Normalno bi takega bolnika izolirali od drugih bolnikov, ob stiku z njim pa upoštevali zelo stroga pravila kontaktne izolacije ter po odhodu temeljito razkužili okolico in prostor.