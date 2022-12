#video Dallas Luke Dončića izgubil v Detroitu

Ekipa Detroit Pistons je v severnoameriški košarkarski ligi NBA doma s 131:125 po podaljšku premagala Dallas Mavericks. Za slednje je prvi strelec lige Luka Dončić v 41 minutah dosegel 35 točk, 10 podaj in pet skokov. Domače sta do zmage popeljala Hrvat Bojan Bogdanović in Killian Hayes, ki sta skupaj dosegla 52 točk z metom iz igre 20:27.