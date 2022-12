Slovenci so na referendumih obkrožili trikrat ZA in počasi se začenjajo vsakoletne decembrske obveznosti. V večjih mestih so že prižgali božično okrasje, elektrike je očitno dovolj. Ali pa morda ne? Zmagovalec prvega kroga volitev za župana Ljubljane je povedal, da so stvari enostavne, namesto klasične osvetljave mesta, ki so jo za kak mesec ugasnili, bo na istih mestih svetila novoletna. Spretna poteza župana, ki se prireditve na začudenje medijev ni udeležil, čeprav so na portalu si21.com zapisali, da bo lučke tudi letos prižgal župan Ljubljane Zoran Janković. Menda je na tekmah v Katarju, so izvedeli Ljubljančani, ki so se morali zadovoljiti s podžupanom Alešem Čerinom, namesto z novim starim županom. Pravzaprav imajo nove župane že v večini slovenskih občin in bolj ali manj je edino pravo vprašanje, kaj se bo zgodilo v Mariboru. Saša Arsenovič ali Franc Kangler?

Arsenovič ne da »za rundo«

»Medtem ko se zdaj samo center glanca bo ZA VSE Mariborčane poskrbel FRANCA,« je brez ločil z mešanimi velikimi in malimi črkami zapisal na velik plakat kandidat desnice nekoč izgnani, mnogih zločinov obtoženi, kasneje pa oproščeni Franc Kangler. Medtem je Saša Arsenovič čakal na javno podporo vladajoče koalicije. Prišla je šele v sredo, ko sta se štaba Gibanja Svoboda in SD odločila, da je Arsenovič dovolj dober kandidat za njih, konec koncev je v prvem krogu gladko povozil kandidata SD in kandidata Gibanja Svoboda. Kako se je odločila najmanjša stranka koalicije, Levica, zanimivo, ni povsem jasno, verjetno ne bodo podprli nikogar, čeprav ni dvoma, da so mariborske županske volitve še zadnja možnost, da slovenska desnica v supervolilnem letu dobi vsaj kakšno drobtinico. Smo pa, mimogrede, na Pop TV izvedeli, da je največji očitek Kanglerja Arsenoviču, da nikoli ne da »za rundo«, kar je v Mariboru očitno hud prekršek, če ne kar zločin.

Ob prižiganju lučk in še zadnjem kriku supervolilnega leta, drugem krogu županskih volitev v 47 občinah, je najpomembnejša stvar jeseni, ki se počasi preveša v zimo, svetovno prvenstvo v nogometu. Katarski organizatorji so po pritisku zahodne javnosti počasi začeli razkrivati številke mrtvih delavcev na svojih stadionih. Če je doslej veljalo, da je med gradnjo stadionov v Katarju umrlo več kot 6000 ljudi, je številka, ki so jo pripravljeni priznati katarski organizatorji, od 400 do 500 delavcev. Vsaj tako je v pogovoru z angleško postajo Talk TV navrgel generalni sekretar organizacijskega odbora nogometnega svetovnega prvenstva v Katarju Hasan Al Tavadi. In ta številka se mu zdi sprejemljiva. Morda ima prav, saj gre za prireditev velikih razsežnosti in konec koncev gre za državo, kjer je za homoseksualnost moških predvidena petletna zaporna kazen.

Obeta se nov rekord

Ta teden smo dobili še eno potrditev, da bo Slovenija nastopila na evroviziji 2023. Vanja Vardjan, vršilec dolžnosti urednika razvedrilnega programa na nacionalni televiziji, je za Nedeljski dnevnik potrdil, da naša dežela ne bo šla po poti tistih, ki so v zadnjem času zaradi visokih stroškov obupali nad spektaklom: »Slovenija je s petimi uvrstitvami v finale v zlati sredini med vsemi udeleženci. Enako število uvrstitev imajo še Avstrija, Albanija, Izrael, Poljska in Švica, države, ki so tako po številu prebivalcev kot po vložkih v ta projekt daleč pred nami,« je prepričan in optimističen Vardjan, kljub notorično slabim rezultatom naše države na tekmovanjih v zadnjih letih.

Smo pa v medijih v zadnjih dneh srečali še nekaj starih znancev. Borut Pahor, ki si počasi že išče novo službo, je potočil solzo. »Zadnji, prav zadnji dan odprtih vrat je v kulturnem programu nastopil čudoviti zbor Carmen Manet. Vse je bilo pričakovano prelepo, dokler mi za presenečenje niso zapele My Way. Tu pa je bilo tudi zame vsega konec, da tudi solzice nisem mogel zadržati,« je zapisal na svojem profilu na instagramu, kar so komentirali praktično vsi slovenski mediji, pri Slovenskih novicah pa se jim je še zapisalo, da Pahor še ni povedal, čemu se bo posvetil v prihodnosti.

Zajokala pa je tudi Eva Boto. Šlo je za solze sreče, ker njena nova popevka Za božič kot otrok dosega lepe rezultate na spletni strani za izmenjavo videoposnetkov youtube. Tako so nas vsaj obvestili na spletni strani Točno to, kjer so v naslovu tudi zapisali, da je vokalist skupine Joker Out Bojan Cvjetićanin opozoril na svoje mednožje. In ima velik razlog, so še dodali. Jasno, Cvjetićanin ni ničesar pokazal, je pa v rokah držal dve navadni kokošji jajci, s čimer je opozoril na aktualne novembrske moške bolezni.

Ostanimo še trenutek na slovenski glasbeni sceni. Na Siolu so po menjavi vodstva začeli pisati tudi članke, ki niso povezani z dnevno politiko in erotiko. Našli so glasbenika iz Slovenske Bistrice, ki bo skupaj z založbo Dallas Records postavil nov svetovni rekord, morda pa kar rekord za Guinnessovo knjigo. Napoveduje namreč album s kar 500 skladbami. Glasbenik z umetniškim imenom U-Ros je pravzaprav Uroš Cingesar, multiinstrumentalni umetnik: »Glasbo je začutil že v otroštvu, najprej je igral harmoniko, zdaj pa obvlada celo paleto glasbil in poje. Bil je Neishin spremljevalni vokalist, pel je tudi v opernem zboru SNG Maribor,« so zapisali v predstavitvi človeka, ki pri glasbi poleg kvalitete očitno ne pozablja na kvantiteto.