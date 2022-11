Osem zmag Picka (vse na zadnjih osmih tekmah), dve Celja (v letih 2004 in 2008) in en remi (na prvem dvoboju 2004) – takšen je bil izkupiček enajstih medsebojnih obračunov Madžarov in Slovencev pred včerajšnjo tekmo. V primerjavi z minulo sredo, ko je ekipa iz mesta, znanega po slastnih salamah in drugih suhomesnatih izdelkih, v domači dvorani, ki nosi ime glavnega sponzorja (Pick Arena), premagala pivovarje s 36:27, je pri obeh ekipah prišlo do ene kadrovske rošade. Pri gostiteljih se je na igrišče vrnil Žiga Mlakar (na tribuno je moral Srb Vukašin Antonijević), pri gostih je spet zaigral Portugalec Miguel Martins Soares, zaradi poškodbe kolena (ker mu oteka, bo moral na magnetno resonanco) pa je bil – čeprav je z ekipo dopotoval v Celje – med gledalci v Zlatorogu slovenski reprezentant Borut Mačkovšek. Pri Picku, ki je v Slovenijo prišel le s 15 igralci, še vedno manjkata tudi madžarski reprezentančni vratar Roland Mikler in hrvaški levoroki ostrostrelec Luka Stepančić.

Trije začetni neodločeni izidi (od 1:1 do 3:3) so bili vse, kar so Celjani, ki v 60 minutah niso niti enkrat vodili, sinoči iztržili proti Picku. Madžari so že v 12. minuti prvič povedli s plus pet (9:4), tik pred odhodom na odmor za sedem (19:12), v domači obrambi pa je kapljalo in curljalo na vse strani. Trije domači vratarji so v prvih 30 minutah skupaj zbrali le tri obrambe (vsak po eno), soigralci v polju so zadeli le eno od štirih sedemmetrovk, njihovo kar dobro učinkovitost pri strelih na gol (65 odstotkov) pa so gostje presegli s kar 80 odstotki.

V drugem polčasu so se gostitelji sicer dvakrat približali na štiri gole zaostanka (23:27, 24:28), a so tekmeci hitro spet dodali plin in razliko spet zlahka povečali. Tri minute pred koncem je bilo 27:36 – rekordnih devet golov zaostanka in izid, s katerim se je končala prva tekma v Szegedu. Domači, ki so se upravičeno jezili na islandska sodnika, so do zadnjega znaka sirene izkoristili le polovico sedemmetrovk (štiri od osmih), na nasprotni strani pa je Pick pod dirigentsko paličico Slovenca Deana Bombača (štirje goli brez zgrešenega strela in kar deset asistenc) poskrbel za drugo zaporedno zmago proti Celjanom, tretjo v letošnji evropski sezoni in sočasno sedmi poraz pivovarjev na osmi tekmi med elito.

Prvi strelec lige prvakov Aleks Vlah (54 golov) je v Szegedu dosegel štiri gole, v Celju le dva. »Glede na prvo tekmo nismo odpravili naših največjih napak: zgrešenih strelov, zicerjev, sedemmetrovk. Ves čas smo lovili zaostanek in to je proti takšni ekipi, ki je telesno močnejša in ima igralcev za dve postavi, zelo naporno. Nismo si želeli poraza, še posebej pa ne s tako visoko razliko. Pick je zasluženo zmagal,« je priznal 25-letni Primorec Aleks Vlah.

Pickov krožni napadalec Matej Gaber ni niti enkrat streljal na celjski gol, je pa znova potrdil svojo kakovost v obrambi. »Ker smo zelo slabo začeli ligo prvakov, je bila tekma v Celju za nas biti ali ne biti, saj smo nujno potrebovali zmago. Na igrišču nismo ničesar delali drugače kot v Szegedu: agresivna obramba, hitri (pol)protinapadi in pametni napadi. S tem smo ustavili Celjane, ki so znani po svoji hitrosti v tranziciji. In to je bil ključ do uspeha,« je ocenil Matej Gaber.