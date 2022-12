Gasilsko-reševalna služba (GARS) Kranj skupaj z Mestno občino Kranj (MOK) redno skrbi za posodabljanje voznega parka in opreme gasilcev. Ta je poleg odlične usposobljenosti poklicnih in prostovoljnih gasilcev ključnega pomena za učinkovito pomoč v primeru požarov, naravnih in drugih nesreč. Kranjski poklicni gasilci so se zdaj razveselili kar dveh novih pridobitev: gasilskega vozila za prevoz moštva na dnevne naloge in gasilsko-reševalnega čolna.

»V enoti smo že dlje časa ugotavljali, da je naš kombi za prevoz moštva že precej v letih, zato smo sklenili, da potrebujemo sodobnejše vozilo s štirikolesnim pogonom, ki ga bomo lahko uporabili na različnih terenih. Primerno je za prevoz devetih gasilcev ter opreme na intervencijo in različna usposabljanja,« je zadovoljen Tomaž Vilfan, direktor GARS Kranj, kjer kot gasilska enota širšega pomena gasilci rešujejo tudi iz vode in na vodi. Njihovo delo bo v prihodnje učinkovitejše tudi zaradi novega gasilsko-reševalnega čolna. »Staro plovilo je bilo že precej dotrajano in so bila na vsakih 14 dni potrebna tehnična popravila, zato smo nove pridobitve zelo veseli. Gre za gumeni čoln lokalnega proizvajalca Marinar iz Kokrice pri Kranju, ki je opremljen za najtežje intervencijske naloge, tudi za delo ponoči,« je pojasnil Vilfan.

S čolnom v iskalni akciji

»Imamo nekje do deset intervencij na vodi. Na zgornjem toku Save, kjer je voda hitrejša, uporabljamo čoln na vesla, na spodnjem toku si pri reševanju iz vode ali na vodi pomagamo z večjim čolnom. Z njim priskočimo na pomoč tudi bolj obremenjenim gasilskim enotam v Bohinju in na Bledu,« je poudaril Aljoša Zalaznik, vodja potapljačev v GARS. Minuli konec tedna je z ekipo v čolnu sodeloval v iskalni akciji pogrešanega občana, sicer pa plovilo uporabljajo pri intervencijah na Savi, Kokri, Poljanski in Selški Sori ter na jezerih Čukov bajer, Češnjevek, Črnava v Preddvoru in Planšarskem jezeru na Jezerskem.

Po besedah direktorja GARS so imeli letos gasilci že več kot 1000 intervencij in so na poti do rekordnega števila 1020 posredovanj na terenu pred leti. Med obsežnimi posredovanji so bili požari na gospodarskem poslopju v Besnici, Potoški gori, Krasu in Majdičevem mlinu. »Ne gre pozabiti, da je do konca leta še mesec dni in smo morali pred leti zaradi poplav posredovati celo med božičem,« je spomnil Tomaž Vilfan, ki skupaj z ekipo bedi nad dogajanjem v celotni kranjski občini ter občinah Škofja Loka, Tržič in Radovljica. »Čas dokazuje, da je intervencij gasilcev čedalje več, zato je prav, da občina sodeluje pri pomoči zagotavljanja sredstev za gasilsko opremo. V preteklih štirih letih smo iz blagajne MOK za profesionalne in prostovoljne gasilce namenili dobrih milijon tristo tisoč evrov, podoben trend pomoči bomo imeli tudi v prihodnjih letih, pri čemer smo že naročili projektiranje nove nadstrešnice na stavbi GARS,« je ob predaji novega vozila in plovila gasilcem izpostavil kranjski župan Matjaž Rakovec. Vrednost nakupa obeh vozil je 108.000 evrov in se je pokrila iz namenskih sredstev požarne takse.