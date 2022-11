Celjani so se prejšnjo sredo pomerili z istim nasprotnikom na Madžarskem in izgubili s 27:36, kar je njihov drugi najhujši poraz – višji zgolj doma proti francoskemu Nantesu s 24:35 – na dosedanjih sedmih tekmah v letošnji ligi prvakov. Oslabljeni slovenski prvaki brez najstarejšega in najizkušenejšega igralca Žige Mlakarja so se enakovredno upirali le do izida 11:11 v 18. minuti, nato pa po skoraj 12-minutnem strelskem molku, med katerim so gostitelji dosegli sedem golov, zapravili še zadnjo možnost za morebitno presenečenje. Toda po polomu v Szegedu in pred današnjim povratnim dvobojem v Zlatorogu so vmes dobili dodatno injekcijo energije in samozavesti: v nedeljo so na derbiju desetega kroga slovenske lige gostili Riko iz Ribnice, ga premagali z 39:31 (20:14) in se na vrhu lestvice spet izenačili s Trimom (oba po 18 točk).

Proti ekipi iz dežele suhe robe je blestel komaj 21-letni desnokrilni igralec Tim Cokan, ki je pred presenetljivo velikim številom gledalcev (več kot 2000) dosegel kar 12 golov. »Prikazali smo eno najboljših predstav v tej sezoni, tako v obrambi kot v napadu. Garali smo od prve do zadnje minute in zasluženo dosegli zmago, ki smo si je očitno bolj želeli,« je obračun z Ribničani ocenil Tim Cokan, ki je že na radarju številnih velikih in bogatih tujih klubov. Mladenič, ki je prvo profesionalno pogodbo s celjskim klubom podpisal leta 2020, marca letos pa sodelovanje podaljšal do junija 2026, pred tekmo s Pickom pravi: »Z visoko zmago proti Ribnici smo se na najboljši možen način odzvali na poraz v Szegedu. Danes moramo popraviti in odpraviti napake s prve tekme, na kateri smo imeli preveč črnih minut. Upamo, da se bo v Zlatorogu zbralo še več gledalcev kot proti Ribničanom in da bomo ponovili igro z nedeljskega domačega derbija.«

Šoštarić odslej za Hrvaško?

Pick Szeged, ki je že petkrat izpadel v četrtfinalu lige prvakov (nazadnje v sezoni 2017/18) oziroma tik pred vrati rokometnega raja, je proti pivovarjem dosegel šele drugo zmago – ob petih porazih – v letošnjem tekmovanju in je z dvema točkama več od Celja in Elveruma v skupini B na šestem mestu, ki še kot zadnje prinaša napredovanje v osmino finala. Celjski trener Alem Toskić je po zmagi proti Ribnici upravičeno hvalil svoje igralce, pred povratnim dejanjem z ekipo po desetih letih odhajajočega španskega trenerja Juana Carlosa Pastorja pa meni: »V Szegedu se ni izšlo po naših željah. V Zlatorogu bo naš prvi cilj potrditi, da tekma na Madžarskem ni pokazala pravega razmerja moči med ekipama. Prepričan sem, da bomo tokrat pokazali boljšo igro, nikakor pa si ne smemo spet privoščiti dolgih črnih minut, ki so nas pokopale v Szegedu. V Zlatorogu moramo pred domačimi navijači, za katere upam, da bodo prišli v čim večjem številu, dokazati, da smo imeli v Szegedu le slab dan.«

Na prvi tekmi v Areni Pick v Szegedu so štirje Slovenci v dresu petkratnih prvakov Madžarske skupaj dosegli deset golov: Dean Bombač pet, Mario Šoštarić tri, Matej Gaber in Borut Mačkovšek po enega. Med člani slovenskega kvarteta, ki bo danes prišel v Zlatorog, v zadnjih dneh največ duhov buri desnokrilni igralec Šoštarić, s 23 goli drugi Pickov strelec v letošnji ligi prvakov (le dva več je dosegel Norvežan Kent Robin Tönnesen). Šoštarić, ki je pred petimi dnevi dopolnil 30 let, se je prav na svoj rojstni dan (ne)pričakovano znašel na razširjenem seznamu kandidatov selektorja Hrvoja Horvata za nastop v dresu Hrvaške (!) na SP 2023 na Poljskem in Švedskem. Nekdanji reprezentant Slovenije (36 tekem, 69 golov), ki ima tudi hrvaško državljanstvo, je za slovensko reprezentanco nazadnje igral 25. januarja 2020 na tekmi za bron proti Norveški na EP, zato bi lahko po pravilih o triletnem igralnem premoru pred menjavo reprezentance za Hrvaško zaigral šele 25. januarja 2023, ko bo na SP 2023 že četrtfinale. Za nameček v zadnjih zaporednih treh letih ni živel na Hrvaškem, kar naj bi bil tudi eden od pogojev za igranje za novo izbrano vrsto.