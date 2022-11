Akademska slikarja Mitja Ficko in Marko Jakše sta stopila v stik v nekem skupnem času in določenem prostoru in v seriji slik pretežno večjih formatov in del na papirju združila svoji ustvarjalni energiji. To sta prvič storila že v letih 2014 in 2015, letos pa ponovno, in tako je nastala razstava Z neba v nebo, ki jo nocoj odpirajo v Mestni galeriji Ljubljana.

»V teh delih sta skupaj sprostila vse tiste sile, ki so ju najprej razdivjale v likovnem smislu ustvarjalnosti in nato povezale v barvno vsebinske zgodbe, prepletene z vsemi njunimi individualnimi likovnimi značilnostmi, kar je na slikah ustvarilo zgoščen likovni jezik, ki je te slike uglasil v enovitost kompozicije in vsebine,« pravi kustos razstave Sarival Sosič.

Hkrati se Sosič sprašuje, ali je v svetu strahu in negotovosti sploh še mogoče znotraj sodobne likovne umetnosti misliti in zaznati navdušenje, veselje, srečo – brez vsakršnih konotacij. So te vrednote prisotne le še pri določenih ustvarjalcih oziroma čemu bledijo ob drugih aktualnejših, političnih oziroma predvsem bolj dramatičnih temah. Čemu se torej strasti usmerjajo v agresijo namesto v življenje.

»Primanjkljaj užitka ob čutenju umetniških artefaktov se zagotovo prekriva s sodobno slepoto, zamegljenostjo v iskanju čutnih vrednot pomena ustvarjanja, ki naj bi kljub vsemu še vedno pomenile tisto najgloblje, kar človek premore. In prav ustvarjalni stik dveh slikarjev morebiti pokaže nove ideje, živahne, a neobremenjene misli, močnejša občutenja in užitke, vredne najglobljih spoznanj,« meni kustos.

Mitja Ficko (1973) je eden najpomembnejših slikarjev srednje generacije na umetniški sceni v Sloveniji. Njegove oljne slike, večinoma v velikem formatu, se ukvarjajo s fantazijskimi vzporednimi svetovi, ki gledalca popeljejo v prostor med realnostjo in mistiko. Marko Jakše (1959) se je na slovenski slikarski sceni uveljavil s šokantnimi metaforami. Raziskuje figuro, portret, floro in favno. Raznovrstno figuraliko postavlja v medsebojne konfliktne, od dramatičnih situacij do elegičnih tonov.

V soboto ob 17. uri, na Ta veseli dan kulture, bosta obiskovalce po razstavi popeljala kustos in slikar Mitja Ficko, sledil bo tudi pogovor, na skupni ogled razstave pa vabita ponovno 20. decembra. Razstavo si lahko ogledate do 12. februarja.