Kaj se zgodi, ko v bloku dva dni ni vode

Stanovalci Na jami 7 v Šiški so bili z izjemo jutranjega in večernega termina, ko je voda iz pip pritekla le za kratek čas, od nedelje ponoči do včeraj popoldne brez vode. V večstanovanjskem bloku je prišlo do večje okvare na dotrajanem vodovodnem sistemu in da so si zagotovili vodo za vsakdanjo uporabo, so se stanovalci morali znajti.