Goljufijam in ogoljufanim ni videti konca

Policija je že pred štirimi leti končala preiskavo, po kateri so ovadili veliko bančnih uslužbencev, ki so ljudem, ki niso bili kreditno sposobni, urejali bančna posojila. Šlo je za del razvpite mreže sekte hepi hepi. Ti bančniki so zdaj že na sodišču, policija pa je preiskavo nadaljevala in ugotavlja, da prevaram in goljufijam ni videti konca.