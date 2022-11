Z Macronom prihaja v Washington tudi francoska prva dama Brigitte Macron. Zanju je državniško večerjo leta 2018 priredil tudi prejšnji predsednik ZDA Donald Trump, ki je imel skupaj le dve taki večerji - drugo je pripravil za avstralskega premierja Scotta Morrisona.

»Državniški obisk predsednika najstarejše zaveznice ZDA potrjuje globoke in trajne odnose med državama, ki temeljijo na skupnih demokratičnih vrednotah, gospodarskih vezeh ter obrambnem in varnostnem sodelovanju. Voditelja bosta govorila o nadaljevanju partnerstva pri skupnih globalnih izzivih in dvostranskih interesih,« je sporočila Bela hiša.

Macrona bodo na obisku spremljali ministri za zunanje zadeve, obrambo in finance, v delegaciji pa bodo tudi poslovneži in astronavti, kar že nakazuje, o katerih temah naj bi želel govoriti z ameriškim predsednikom.

Med njimi so ruska invazija v Ukrajini, politika do Kitajske in zeleni prehod, glede katerih zaveznici nimata povsem enakih stališč.

Kot je za AFP dejal eden od Macronovih svetovalcev, je zato pričakovati zahtevne pogovore med predsednikoma. A neimenovani predstavnik v Bidnovi administraciji zagotavlja, da čezatlantsko partnerstvo kljub nesoglasjem ostaja močno.