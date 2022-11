Hrana na puf

'Zelena in zlata pika kartica odslej omogočata nakup živil na obroke! Razbremenite svoj družinski proračun! Nakup na obroke je v celoti brezplačen.« Takole velikodušno nas najboljši sosed s televizijskimi oglasi bombastično snubi med svoje trgovske police. Toda ali je novica, da lahko poleg pohištva, premoga, olja in drv po novem na puf, in to brezobrestni, kupujemo tudi kvas, žemljice, krompir, piščančja krilca, poper, špinačo, špagete, čips, kefir ..., spodbudna ali šokantna?