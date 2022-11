Kot je v enem od intervjujev povedala Šerifovićeva, je pred mamo dolgo časa skrivala, da si ogleduje lokale in namerava kupiti prostore na dveh lokacijah. Vse skupaj jo bo z opremo, ki jo kupujejo za proizvodnjo, stalo približno 200.000 evrov. Mimogrede, Verica, tudi sama pevka, je svojo trgovino v Beogradu zaradi epidemije koronavirusa zaprla in jo preselila v Kragujevac. Pokoronska in gospodarska kriza pa sta jo prisilili, da je začasno zaprla tudi to trgovino. »Seveda povišanje cen vpliva na vse, zato sem morala zapreti svojo slaščičarno. Med korono smo vsi občutili krizo, sploh mala podjetja, to se je zgodilo tudi meni. Enostavno se ni več izplačalo vztrajati pri tem. Nisem edina, je, kar je,« je med drugim povedala Verica. Pevka je dodala, da je morala zaradi zasebnih zadev za kratek čas odmisliti družinske težave, a bo spomladi vložila denar v novi slaščičarni, saj uživa v vodenju slaščičarne. Šerifovićeva je kot predstavnica Srbije nastopila na evroviziji leta 2007 in osvojila prvo mesto.