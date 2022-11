Prava kakovost javnega medija

Pred referendumom se je debata zgostila: razlage so se pretvorile v parole, med tematikami je prevladal težek položaj RTV Slovenija. Strokovna vprašanja so poniknila v političnem spopadu dveh vizij Slovenije: avtokratske in nazadnjaške, ki jo goji Janševa SDS, ter odprte, napredne, depolitizirane, ki jo skuša udejanjiti civilna družba, na katero se naslanjajo stranke koalicije.