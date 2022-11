Portugalci so dobili še drugo medsebojno tekmo z Gano na svetovnih prvenstvih (2014), čeprav so zanjo trepetali do zadnjih sekund dvoboja. Zgodovinski pa je bil na tekmi zadetek Ronalda, ki je postal edini strelec na kar petih zaporednih mundialih.

Drevi bo v Katarju še tekma skupine G med Brazilijo in Srbijo. Že pred tem so Švicarji v tej skupini premagali Kamerun z 1:0, dvoboj Urugvaja in Južne Koreje pa se je v skupini H končal brez golov.