Bitcoin je dosegel dno pri dobrih 15.000 evrih, kjer je nazadnje trgoval ob koncu leta 2020. Zadnjih štirinajst dni se cena giblje med 15.500 in 16.500 evri, trenutno je vrednost okoli 15.900 evrov. Gre za klasično konsolidacijo po pomembnem premiku cene. Vprašanje, ki sledi, je, v katero smer gremo? Čeprav je z vidika tehnične analize bolj verjetna kratkoročna rast cene, po drugi strani obstaja precejšnja nevarnost novih negativnih novic. Na tej točki se zdi najbolj smiselno počakati in spremljati dogajanje okrog institucij, ki so v preteklosti sodelovale z borzo FTX. Obstaja možnost učinka domin za podjetja, ki so v preteklosti sodelovala z omenjeno borzo.

Potencialni problemi poslovnih partnerjev borze FTX

Z uradno razglasitvijo bankrota je postalo jasno, da je bilo v zgodbi FTX izgubljenih za približno 10 milijard sredstev strank. Poleg fizičnih oseb, ki so pri tem izgubile svoja privarčevana sredstva, je bil FTX partner številnim podjetjem in institucijam, katerih obstoj je posledično ogrožen. Eno teh podjetij se imenuje Genesis in opravlja vzdrževanje trga, institucionalno posojanje in druge borznoposredniške storitve. Genesis je del imperija Barryja Silberta, ki je ustanovil več kriptopovezanih podjetij in jih združil pod okrilje družbe DCG – Digital Currency Group. Med drugim sta del družbe tudi CoinDesk, vodilni neodvisni vir novic o blockchainu, ter GrayScale, največji upravljalec sredstev v kriptovalutah na svetu. Zaradi slabega dolga družbi FTX ima Genesis likvidnostne težave. Glede na izjavo direktorja Silberta DCG potrebuje 2 milijardi svežega kapitala za nemoteno delovanje. Zbiranje sredstev se je začelo v začetku tega tedna, tako da bo razplet znan v bližnji prihodnosti. Po neuradnih informacijah ima DCG precejšnje težave z zbiranjem denarja. Morebitna nelikvidnost družbe bi pomenila nov šok in negotovost za že tako majav trg.