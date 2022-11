#lestvica 100 najbogatejših Slovencev

Stoterica* najbogatejših Slovencev, ki so jo tudi letos pripravili pri reviji Manager, je težja za 15 odstotkov oziroma za nekaj več kot milijardo evrov in je tako z 8,1 milijarde najpremožnejša doslej. Skok je sicer za spoznanje manjši kot lani, vseeno pa precejšen glede na pocenitve na delniških trgih. Zakaj? Odgovor je v ogromnih lanskih dobičkih, ki so glede na lanske izjave in napovedi pogosto presenečenje, hkrati pa v številnih podjetjih v lasti najpremožnejših trdijo, da jih bodo letos ponovili ali presegli. Poleg tega gre za podjetja, ki so zaradi trdnih bilanc bolj odporna proti oteženim razmeram – številna so praktično brez dolga, imajo dober položaj na trgu in velike dobičkovne marže.