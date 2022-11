Nagrado Ivane Kobilca za življenjsko delo prejmejo ustvarjalci, člani DLUL, ki so z vrhunskimi umetniškimi dosežki ali življenjskim opusom trajno obogatili slovensko vizualno umetnost.

Leta 1955 v Ljubljani rojeni Prančič je diplomiral na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost, kjer je končal tudi slikarsko specialko. Študijsko se je izpopolnjeval na potovanjih in s štipendijo fundacije Pollock-Krasner. Svoje delo je predstavil na približno 70 samostojnih in približno sto skupinskih razstavah doma in v tujini. Leta 2001 je prejel nagrado Prešernovega sklada.

Kot piše v utemeljitvi, je Prančič eden vodilnih slikarjev generacije, ki se je formirala v 80. letih minulega stoletja in ustvarjala v kontekstu neomodernističnega abstraktnega slikarstva. Uveljavil je prepoznavno estetiko, ki v ospredje postavlja slikarsko materialnost in proces. Njegove slike, objekti in ambientalne postavitve, ki kreirajo celovitejšo gledalčevo izkušnjo, iz bazične materialnosti ustvarijo spektakularnost slikovnega dogodka. Njegove monumentalne podobe se na avtentičen in ponotranjen način odzivajo tudi na aktualne družbene fenomene in hitre fascinacije, ki jih proizvajajo svetovi medijskih tehnologij.

Nagrado Ivane Kobilca za aktualno produkcijo letos prejme Kracina. Leta 1970 v Kobaridu rojeni umetnik je na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO) v Ljubljani po študiju kiparstva zaključil še specialistični študij iz kiparstva in video umetnosti. Izpopolnjeval se je v Avstriji in ZDA. Leta 1992 je soustanovil umetniško skupino Provokart. Leta 2005 je soustanovil umetniško skupino Društvo za domače raziskave. Je član kolektiva AKC Metelkova.

Žirija je v utemeljitvi zapisala, da je osnovna premisa Kracinovega ustvarjanja prevpraševanje simbolnega odnosa človek - družba - narava in ideološke reprezentacije simbolnega, kar izpostavi na primerih posameznih produkcij, najsi iz razstavnega opusa ali natečajnih prijav. V samostojnem razstavnem opusu predstavlja predvsem kiparska dela v kombinacijah z risbami, slikami oziroma grafikami in videom, ki jih glede na prostor in produkcijske možnosti zaokroži v celostno umetnino in učinkovito prostorsko izkušnjo.

Priznanje Ivane Kobilca za sopotnike in podpornike likovne in vizualne umetnosti pa je žirija letos namenila Mariji Mojci Pungerčar. Leta 1964 v Novem mestu rojena umetnica je v Ljubljani obiskovala Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo ter na ALUO diplomirala iz slikarstva in magistrirala iz novih žanrov v likovni umetnosti na San Francisco Art Institute v Kaliforniji. Je ustanovna članica KUD Trivia in Odprte zbornice za sodobno umetnost, bila je urednica Artservisa, spletnega portala za informacije s področja kulture, leta 2014 je ustanovila Novičnik za samozaposlene v kulturi, ki ga tudi vodi in ureja.

Kot med drugim piše v utemeljitvi, z Novičnikom vzdržuje podporni sistem za vse samozaposlene v kulturi. Novičnik je vir verodostojnih informacij s področja finančne, socialne in druge spreminjajoče se zakonodaje, aktualnih razpisov, natečajev in kot tak predstavlja neprecenljivo podporo posamezniku v kulturi.

Žirijo so sestavljali Nadja Gnamuš, Vesna Krmelj, Anja Jerčič Jakob, Zoran Srdić Janežič in Zora Stančič.