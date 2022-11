To je bila za Tatuma 10. tekma v karieri s 35 točkami in 10 skoki. V obračunu kandidatov za najkoristnejšega igralca lige NBA se je vodilni strelec lige Dončić zoperstavil z najvišjim seštevkom točk na tekmi pri metu iz igre 17:28. Ob tem je zadel še pet prostih metov v devetih poskusih. Ljubljančan je ob tem vpisal še devet podaj in osem skokov.

»Vsi vedo, kako nadarjen in poseben je,« je dejal Tatum o Dončiću. »Na igrišču lahko počne toliko stvari. Je nekdo, ki ga spoštujem in proti kateremu rad tekmujem«.

Celticsi so vodili s 70:49 ob polčasu in z dvomestno številko od konca prve četrtine, dokler Dončić ni potegnil Dallas na 105:114 manj kot štiri minute pred koncem.

Al Horford je odgovoril s trojko in zanetil serijo Bostona 10:2 in Dallas se nikoli več ni približal na manj kot 13 točk razlike.

V Milwaukeeju domači Bucks niso bili kos razpoloženi zasedbi Chicago Bulls, ki je slavila s 118:113. Najboljši pri bikih je DeMar DeRozan, ki je dosegel 36 točk in dodal osem podaj. Pri domačih je Giannis Antetokounmpo dosegel 36 točk, 11 skokov in sedem podaj. Gorana Dragića tokrat ni bilo v kadru Chicaga zaradi bolečin v levi roki.

Košarkarji Denver Nuggets so se pobrali po 13 točkah zaostanka v četrti četrtini in zmagali po podaljšku proti Oklahoma Cityju s 131:126.

Nikola Jokić je za Denver dosegel rekordnih 39 točk, 10 skokov in 9 podaj ter zadel dva prosta meta 8,3 sekunde pred koncem podaljška.

Bruce Brown je dosegel trojni dvojček s 17 točkami, 13 skoki in 10 podajami za Nuggets, Aaron Gordon pa je dosegel 30 točk za Denver. Shai Gilgeous-Alexander je bil najboljši pri Thunder z 31 točkami.

Kar 35 minut je tokrat odigral Koprčan Vlatko Čančar, ki je bil med najboljšimi rezervisti Denverja z osebnim rekordom v ligi NBA 19 točkami, petimi asistencami, štirimi skoki in tremi blokadami. Slovenski reprezentant je imel rekordno minutažo v dresu Denverja.