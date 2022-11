SDS-ovska propagandna mašinerija nas preko RTV SLO neutrudno zasipa z vedno novimi 'domisleki' v skladu s prirejenim geslom: »Od cenzure in laži v manipulacijo in pristranskost do končne zmage«. Poročanja, ki bi nekoč veljala za zavržna in bi povzročila splošno ogorčenje, zato v poplavi novih utonejo v pozabo. V kratkem sestavku je zato mogoče opozoriti le na nekatera.

Butalski kronski dokaz – depolitizacija je najhujša politizacija

Nasprotniki novega zakona o RTV v številnih oddajah papagajsko ponavljajo, da zakon odpira vrata politizaciji, čeprav jo v celoti odpravlja, saj po novem državni zbor ne imenuje več nobenega člana programskega sveta, po starem zakonu pa 21 od 27. Imenovanje svetnikov preko organizacij civilne družbe pa bo potekalo preko javnih razpisov in številnih preverjanj.

Tarča, 27. oktobra 2022 – popolno Janševo zmagoslavje

Pri večjih soočenjih (vodij) vladajoče koalicije in opozicije sta si vedno sledili dve ločeni oddaji, prva namenjena koaliciji. 'Generalno vodstvo RTV' pa je tokrat na vsak način želelo organizirati neposredni spopad med Golobom in Janšo, čeprav jih je Golob pravočasno obvestil, da četrtkovega termina nima prostega in je predlagal nastop v Odmevih. Tega so mu pa preprečili z argumentom, da ima že rezerviran termin v Tarči in tako predsedniku vlade de facto preprečili nastop na javni televiziji. In to dejstvo izkoristili za insinuacijo, da se soočenja ne upa udeležiti.

Sama oddaja je bila ponekod izvedena v stilu resničnostnega šova pristransko in neprofesionalno. Za ilustracijo le vprašanje voditeljice Janši: »Zakaj vam gre ona (Nika Kovač) tako na živce?« in nič o seriji Janševih kolažev s slikami Nike Kovač in bizarnimi komentarji njenih tvitov.

Uzurpacijologija RTV SLO – predlog za novo disciplino na FDV

Bodoče generacije študentov novinarstva na Fakulteti za družbene vede bodo lahko dolgo časa proučevale mehanizme uzurpacije javne RTV. Od insinuacij in podtikanj, cenzure in manipulacije, ukinjanja kvalitetnih informativnih oddaj, redčenja kvalitetnih in profesionalnih voditeljev, neskončnega ponavljanja jalovih argumentov, pristranskega vodenja javnih razprav itd. itd.

Le primer iz večernega Dnevnika 25. oktobra, ko so poročali o napadu na Niko Kovač. Prispevek o tako prelomnem dogodku je na 'javni' RTV SLO trajal 1 minuto in 38 sekund, na isto temo na večerni oddaji 24ur na POP TV pa 3 minute in 25 sekund, vključno z izjavo Nike Kovač, ki je pokazala na Janšo in SDS kot generatorja sovraštva. RTV SLO o tem seveda nič, sta pa dva policista pol prispevka razpravljala o razliki med prekrškom in kaznivim dejanjem.

Misija nemogoče – povrniti profesionalno kakovost na RTV SLO

Tudi če bi s čarobno paličico čez noč odslovili vse strankarske desantnike na javno RTV SLO, bo pot nazaj dolgotrajna in naporna, saj so preštevilni dolgoletni sodelavci dvignili roke in zapustili zavod, katerega strokovno in profesionalno oblikovanje je trajalo desetletja.

Te čarobne paličice sicer ni, na srečo (v tem primeru) pa je katastrofalno vodenje RTV SLO v zadnjem času privedlo to deficita v višini skoraj 5 milijonov evrov, od tega 3,2 milijona za odpravnine. Poleg tega bodo prodali skoraj za 6 milijonov delnic Eutelsata – 'družinske srebrnine'. Vse to pa zaradi racionalizacije poslovanja omogoča odpuščanje političnih nameščencev kot tehnoloških viškov po solidarnostnem principu 'zadnji noter, prvi ven'.

Dr. Peter Tancig, Ljubljana-Črnuče