Cenejši nakup ni vedno najbolj varen in varčen nakup, so zapisali v skupnem sporočilu za javnost. Marsikdo namreč na črni petek kupi stvari, ki jih ne potrebuje, niso ustrezne ali pa cena v resnici ni tako ugodna.

Potrošnike opozarjajo, naj nakupujejo premišljeno in preverijo cene. Z nakupovalnim seznamom stvari, ki jih resnično potrebujejo, se lahko izognejo impulzivnim nakupom, primerjajo naj cene in se naročijo na novice izbrane prodajalne, da bodo obveščeni o posebnih ponudbah vse leto.

Svetujejo tudi uporabo zakonskega jamstva za skladnost za novo ali rabljeno blago, kupljenega od prodajalca s sedežem v Sloveniji ali EU. Velja najmanj dve leti in potrošnikom omogoča, da v primeru napake na blagu od prodajalca zahtevajo odpravo napake, zamenjavo izdelka oz. vračilo denarja, če popravilo ali zamenjava nista možna.

Za potrebe vračila blaga naj potrošniki shranijo račun, pri čemer velja, da trgovcu blaga brez napake, ki potrošniku zgolj ni všeč oz. ga ne potrebuje, ni treba zamenjati ali vrniti kupnine. Če je z izdelkom, kupljenim v okviru popusta ali znižanja, kar koli narobe, pa ima potrošnik enake pravice kot v primeru nakupa brez popusta.

Posebno pozornost pa naj potrošniki namenijo spletnemu nakupovanju. To lahko prinese ugodne cene in višje popuste, vendar je verjetnost za prevare višja. Pred vsakim spletnim nakupom zato velja preveriti, kdo stoji za konkretno spletno trgovino.

Kdaj posumimo, da gre za prevaro? Izdelki znanih blagovnih znamk so na videz na voljo po izjemno nizkih cenah, dostava je brezplačna po celem svetu, vsi artikli so na zalogi, o podjetju, ki stoji za trgovino, ni nobenih podatkov, spletna stran pa uporablja "čudno" slovenščino, naštevajo v inšpektoratu, potrošniškem centru in Si-certu. Med drugim svetujejo izogibanje plačilom z bančnim nakazilom.

Potrošnikom priporočajo tudi ogled spletne strani Varni na internetu, preko katere Si-cert uporabnike seznanja z varno uporabo spleta ter pastmi, na katere lahko uporabnik naleti pri tem. Pod naslovom A si vedu pa Si-cert na družbenih omrežjih objavlja video serijo, ki govori o lažnih spletnih trgovinah.