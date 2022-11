Bili so blizu, a ostali praznih rok. Košarkarji Cedevite Olimpije so se na peti tekmi evropskega pokala v torek v Stožicah po borbeni predstavi vrnili po višjem zaostanku, a nato v končnici pokazali premalo. Prometej je tako odnesel zmago iz Ljubljane, zmaji pa še naprej ostajajo edino moštvo brez uspeha v skupini A, kar mora biti za moštvo in vodstvo kluba zaskrbljujoč podatek.

Ko so se košarkarji Olimpije nazadnje pomerili z ukrajinskim klubom v Stožicah, ga je zaznamoval neljubi dogodek po tekmi. Februarja 2014 je namreč Zoran Predin po koncu obračuna z Budivelnikom fizično napadel portugalskega sodnika Luisa Lopesa, hujših posledic pa ljubljanski klub na srečo ni nosil. Tokratni nasprotnik zmajev je bil ustanovljen štiri leta kasneje, v kratkem času pa napredoval z velikimi koraki in danes že nastopa v evropskem pokalu. V popolni postavi bi bili gostitelji v vlogi favorita, tako pa je ta pripadla Ukrajincem. Trener Jurica Golemac je poleg odsotnih Karla Matkovića, Zorana Dragića, Roka Radovića, Lovra Gnjidića in Jana Kosija ostal še brez Marka Radovanovića. Dan pred tekmo je na treningu prejel udarec v koleno, ki mu je zateklo. Kako resna je poškodba srbskega krilnega košarkarja, še ni znano.

Kapetan Edo Murić in nekaj soigralcev, ki jih je še ostalo, so v obračun krenili z vnemo iz sobotnega drugega polčasa proti Igokei. Košarkarji Prometeja, ki so se ob predstavitvi odeli v ukrajinskega zastave, so bili nemočni na obeh straneh igrišča, zato so se Ljubljančani hitro spogledovali z dvomestno prednostjo. Razpoložena sta bila predvsem Yogi Ferrell in Josh Adams, ki sta do odprtih metov prihajala po zaslugi dobrega kroženja žoge. A ko se je to ustavilo in so se košarkarji v zelenih dresih začeli zanašati na individualne vložke, je začela kopneti tudi prednost. Prometej je tako sredi druge četrtine prvič povedel, vendar ne za dolgo. Olimpija se je namreč prebudila in znova zaigrala bolje, vseeno pa je prvi polčas po zaslugi trojke s sireno Giana Clavella pripadel gostom.

V drugega je precej bolje vstopil Prometej, ki je zadel zaporedni trojki, skupno s koncem prvih 20 minut pa naredil delni izid 16:2 in povsem obrnil potek obračuna. Obramba gostiteljev je bila v tem obdobju porazna, napad pa brezidejen, kar ni bil dober obet za nadaljevanje. Ko je Olimpiji le nekoliko steklo, so na sceno stopili delilci pravice, ki so z nekaj mehko dosojenimi osebnimi napakami reševali goste. A to je podžgalo gledalce v Stožicah, ki so se prebudili, z njimi pa tudi Marko Jeremić, ki je zadel tri trojke, zadnjo pod osebno napako, ter poskrbel za priključek. Gostiteljem je tekmo uspelo pripeljati v izenačeno končnico, v kateri pa so preveč hiteli v napadih, kar jih je na koncu drago stalo. »Videlo se je, da je intenziteta v igri nihala, saj ob pomanjkanju igralcev ni prave energije. Naredili smo nekaj neumnih napak, a imeli na koncu celo žogo za podaljšek. Ni se izšlo,« je povedal trener Olimpije Jurica Golemac. Kapetan Edo Murić je dodal: »Zmagala je ekipa z več igralcev v rotaciji. Mi s sedmimi nismo mogli slediti Prometeju, ki ima dobro ekipo. Komaj čakam, da se vrnejo poškodovani igralci. Imamo dobro ekipo in upam, da bomo čim prej začeli nizati zmage.«

Evropski pokal, 5. krog, drugi izidi v skupini A: Bourg – Bursaspor 80:89, Venezia – Lietkabelis 74:71, v sredo ob 18.30: Cluj – Brescia, ob 19.30: Ulm – Joventut.

*** Zmagala je ekipa z več igralcev v rotaciji. Mi s sedmimi nismo mogli slediti Prometeju, ki ima dobro ekipo. Komaj čakam, da se vrnejo poškodovani igralci. Imamo dobro ekipo in upam, da bomo čim prej začeli nizati zmage. Edo Murić, kapetan Olimpije