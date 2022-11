Polomija “zelo hitrih” napotnic vse večja

Čeprav so se njihovi zdravniki odločili za napotnico z oznako “zelo hitro”, so bolniki redko na vrsti v dveh tednih. Stopnja, ki so jo v zdravstvenem resorju sprva rezervirali za resna obolenja, je postala odgovor na predolgo čakanje na “redne” obravnave. Kar še otežuje urejanje vrst.