Kot je ob objavi devetmesečnega poročila izpostavil predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar, tudi v skupini čutijo vpliv poslabšanega okolja z visoko rastjo inflacije in neugodnim stanjem na mednarodnih finančnih trgih, kar predvsem učinkuje na škodni del našega poslovanja, stroške in donose naložb. Kljub temu so dosegli dobre rezultate, ki potrjujejo robustnost njihovega poslovnega modela na poslabšane razmere v okolju, je zapisal.

»Ohranili smo finančno moč s kapitalsko ustreznostjo v ciljnem razponu, povečali obseg poslovanja ter ustvarili dobiček pred obdavčitvijo, ki je blizu doseženega v enakem obdobju lani,« je Slapar ocenil v poročilu.

Skupina je premijo okrepila v vseh treh zavarovalnih segmentih in na vseh zavarovalnih trgih. V Sloveniji je premijska rast znašala šest odstotkov, izven Slovenije na trgih regije Adria 12 odstotkov ter na mednarodnih trgih 19 odstotkov.

Drugi zavarovalni prihodki v višini 46,1 milijona evrov so se zvišali za 21 odstotkov, drugi prihodki skupine, med njimi prihodki od upravljanja premoženja, ki so višji za šest odstotkov, pa za 35 odstotkov na 47,3 milijona evrov.

Kot ugotavljajo, je bilo škodno dogajanje bolj intenzivno kot v primerljivem obdobju lani. Obračunani kosmati zneski škod so se tako povečali za 16 odstotkov na 604 milijonov evrov. Množični škodni dogodki so skupaj ocenjeni na 29,4 milijona evrov, pri čemer pretežni del (21,1 milijona evrov) predstavljajo škode v Sloveniji zaradi neurij s točo in viharjem.

Kosmati obratovalni stroški so se glede na lansko prvo devetmesečje povečali za 10 odstotkov na 269,1 milijona evrov. Zavarovalno-tehnične rezervacije so bile ob koncu prvega devetmesečja pri 3,2 milijarde evrov, kar je podobno kot ob koncu lanskega leta.

Matična družba Zavarovalnica Triglav je v devetih mesecih zabeležila 78,9 milijona evrov čistega dobička, kar je 50 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju.

Kot je pojasnil član uprave Uroš Ivanc, letošnji ugodni razvoj škodnih rezervacij, oblikovanih v preteklih letih, uspešno nadomešča rast škod in stroškov, do katerih prihaja zaradi večje aktivnosti prebivalstva in gospodarstva, višje inflacije in drugih vplivov iz okolja.

V skupini ocenjujejo, da bodo letos dosegli za letos načrtovani dobiček, ob tem pa opozarjajo, da pričakovanja za prihodnje leto zaznamuje zelo visoka stopnja negotovosti. »Načrtujemo, da bomo v zahtevnem letu 2023 ustvarili med 95 in 110 milijoni evrov dobička pred obdavčitvijo po obstoječem poročevalskem okviru,« je pojasnil Slapar.