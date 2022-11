Po tritedenskem premoru se nadaljuje tekmovanje evropske elite, med katerim pa slovenskim in madžarskim prvakom še zdaleč ne cvetijo rožice. Oboji imajo po dosedanjih šestih tekmah podpovprečen učinek (po ena zmaga in kar pet porazov) in si z le dvema točkama skupaj z norveškim Elverumom delijo šesto mesto v osemčlanski skupini B, v kateri kraljuje Barcelona z maksimalnimi 12. Oba današnja nasprotnika sta izgubila proti Barceloni, Aalborgu, Nantesu in Kielcam, Slovenci so klonili še proti Elverumu in vzeli skalp le Kielu. Madžari so ostali praznih rok tudi na tekmi proti Kielu in po štirih uvodnih ničlah jim je končno uspelo doseči premierno zmago proti Elverumu.

Današnji obračun v Pick Areni v Szegedu z zmogljivostjo 8143 gledalcev, ki so jo odprli lani s tekmo domačega kluba proti Kielu (30:26), januarja letos pa je gostila tudi šest tekem na EP za moške, je v boju za končno šesto mesto, ki še zadnje prinaša napredovanje v osmino finala, pomembno za obe ekipi. Pred dvobojem s petkratnimi prvaki Madžarske (1996, 2007, 2018, 2021, 2022), ki so v zadnjih petih sezonah naslov najboljšega kar trikrat speljali slovitemu Veszpremu, celjski krožni napadalec Matic Suholežnik pravi: »Čaka nas zelo zahtevno gostovanje. Gostitelji so zagotovo v vlogi favoritov, čeprav v tej evropski sezoni še zdaleč ne dosegajo želenih rezultatov. A to seveda ne pomeni, da na Madžarsko odhajamo z belo zastavo.«

Trener Pastor na izhodnih vratih

V mestu, ki je najbolj znano po slastnih ogrskih salamah in drugih suhomesnatih izdelkih, si rokometni kruh trenutno služijo štirje Slovenci: desnokrilni igralec Mario Šoštarić (z 20 goli v letošnji evropski sezoni si deli prvo mesto v Picku s Srbom Bogdanom Radivojevićem, ki igra na istem položaju), organizator igre Dean Bombač (10), levi zunanji Borut Mačkovšek (5) in krožni napadalec Matej Gaber (4). Po katastrofalnem začetku sezone so razmere v madžarskem klubu daleč od idealnih, še bolj pa jih je zaostrilo dejstvo, da se je klubsko vodstvo nepričakovano odločilo za zamenjavo sedanjega trenerja Juana Carlosa Pastorja. Zdaj 54-letni Španec, ki je trener Picka že od leta 2013, je lani podaljšal pogodbo do junija 2023, a bo vseeno predčasno dobil nogo. Igralci so to izvedeli od klubskega direktorja med treningom v fitnesu, med številnimi imeni pa naj bi bil glavni kandidat za Pastorjevega naslednika njegov rojak Raul Gonzalez, sedanji trener PSG.

Toda v celjskem taboru se s težavami »salamarjev« ne ubadajo, saj so imeli pred dobrima dvema tednoma tudi sami eno zelo veliko – poraz na derbiju slovenske lige proti Trimu v Trebnjem z 20:31, kar je bil njihov najvišji v celotni 31-letni zgodovini državnega prvenstva in slovenskega pokala. A nato so pivovarji na domačih tekmovanjih dosegli tri zmage zapored: dvakrat proti ekipi Urbanscape Loka na prvenstvu (31:24) in pokalu (37:26) ter ligaško proti Svišu (35:21). To je vsaj delno popravilo vtis po polomu v Trebnjem in dvignilo samozavest pred današnjim težkim gostovanjem v Szegedu. »Na tekmo smo dobro pripravljeni, najpomembneje pa bo, da bomo že od prve minute dalje prikazali borbeno in čvrsto predstavo. Veseli nas, da smo se na zadnjih tekmah kot ekipa precej dvignili, zato verjamemo vase,« meni 27-letni, 202 centimetra visoki in 130 kilogramov težki celjski orjak Suholežnik.