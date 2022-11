Potem ko so košarkarji Cedevite Olimpije v obdobje po reprezentančnem premoru krenili s težko prigaranim uspehom na gostovanju pri Igokei v ligi ABA, je cilj tudi pred današnjo tekmo petega kroga v evropskem pokalu proti Prometeju jasen – prva zmaga. Čeprav so Ljubljančani pred sezono odkrito govorili o tem, da bo prioriteta tokrat na drugokakovostnem evropskem tekmovanju, z rezultati tega zaenkrat niso potrdili. Zaradi zdravstvenih težav igra ni bila na želeni ravni, porazi pa so se začeli kopičiti. Ker je evropska sezona po spremenjenem sistemu dolga, večje panike v zmajevem gnezdu ni. Navsezadnje so se ravno lani pobrali po slabem začetku, a prvi uspeh v Evropi bi prinesel dodatno mirnost in olajšal čakanje na vrnitev poškodovanih igralcev, medtem ko bi nov poraz prinesel še večje nelagodje.

Že po zmagi proti Igokei so košarkarji Olimpije v izjavah poudarjali, da so z mislimi pri Prometeju, pri katerem igra stari znanec ljubljanske publike Issuf Sanon. Motivacija bo tako zagotovo na visoki ravni, obenem pa so igralci videli, da lahko tudi ob skrajšani rotaciji igrajo dobro, če so le zbrani v obrambi in v napadu žoga kroži. Ko se začnejo zanašati na individualne vložke, večje možnosti za uspeh ni. »Zmaga v Laktaših, kjer ni lahko igrati, je lepa popotnica pred tekmo v evropskem pokalu. Moramo delati naprej in zdržati, da se vrnejo igralci, ki so še vedno poškodovani, ter do takrat doseči čim več zmag,« je jasen trener Olimpije Jurica Golemac.

Naloga za Olimpijo ne bo lahka, saj ima ukrajinski Prometej, ki ga vodi izraelski trener Ronen Ginzburg, na voljo kakovostno moštvo. V dozdajšnjem delu evropske sezone so zbrali po dve zmagi in dva poraza. Nekoliko presenetljivo so ugnali Bursaspor ter Lietkabelis, klonili pa proti Brescii in Joventutu. »Pred nami je nova težka tekma. Prometej je izredno atletska ekipa, ki igra hitro košarko. Naša glavna naloga je, da ustavimo njihove protinapade. Naša defenzivna tranzicija bo morala biti na najvišji ravni. Obenem ne smemo izgubljati žog in moramo tekmecem kljubovati v individualnih atletskih sposobnostih, ki jih premorejo. Prometej je zelo dobro vodena ekipa, ki ima glavo in rep in igra moderno ter hitro košarko. Gian Clavell je odličen strelec, v ekipi najdemo tudi štiri ameriške košarkarje, ki so zelo atletski. Imajo tudi domače igralce, med njimi Issufa Sanona, ki je igral pri nas,« je tekmeca analiziral Golemac.

Eden ključnih posameznikov pri zmajih bo Amar Alibegović, ki igra z veliko energije. To bo moral prenesti tudi na soigralce. »Čas je, da tudi v evropskem pokalu dosežemo prvi uspeh. Ni lepo, ko pogledamo lestvico in vidimo, da imamo štiri poraze na prav toliko tekmah. Stanje želimo popraviti, če pa želimo do prve zmage, bomo morali igrati z veliko energije od prve do zadnje minute. Ravno to je odlika Prometeja, ki ima izredno atletske posameznike. Če bomo v tem pogledu na njihovi ravni, potem imamo dobre možnosti za uspeh.«