Nejcu in prijateljem se je uresničila dolgoletna želja

Na Bučki v občini Škocjan so odprli varstveno-bivalni objekt, namenjen odraslim osebam z motnjo v telesnem in duševnem razvoju, ki želijo zaživeti čim bolj samostojno življenje. Zanimanja je veliko, a je odločitev za dejanski korak k samostojnosti za marsikoga zelo težka in dolgotrajna, pravi Iztok Suhadolnik, predsednik Zveze Sonček.