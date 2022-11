Nova lokacija festivala bo park Vista ob Velenjskem jezeru. Organizatorji festivala spremljajo projekt izgradnje parka Vista že od samega začetka ter nad načrtovanjem projekta in predvsem nad tem, kako je projekt na koncu tudi uresničen in udejanjen v praksi, ne skrivajo navdušenja, so zapisali v sporočilu za javnost.

»Mesto Velenje s svojo zgodovino, kjer ima rudarstvo neizogibno vlogo pri nastanku in razvoju mesta, je brez dvoma najbolj 'metal' mesto v bližnji in daljni okolici,« so še dodali.

MetalDays bo po tradiciji potekal ves teden, in sicer od 31. julija do 5. avgusta 2023. Na petih festivalskih odrih bo nastopilo 133 zasedb. Prve nastopajoče so že najavili, med njimi bodo Helloween, Anthrax, Heaven Shall Burn, In Flames, Kreator, At the Gates, Paradise lost, Kataklysm, Beartooth, I am Morbid in Tesseract.

Novo lokacijo iskali že več let

Organizatorji najbolj množičnega poletnega glasbenega festivala v Sloveniji, ki ga običajno obišče okrog 12.000 ljudi, so novo lokacijo, ki bi ustrezala MetalDays, iskali že nekaj let, sploh pa po tistem, ko so v Tolminu razkrili načrte za gradnjo obvoznice, ki bo razpolovila dosedanje festivalsko prizorišče ob Soči, zlasti del, ki je bil namenjen kampiranju.

Da je bila letošnja izvedba ob sotočju Soče in Tolminke zadnja, so potrdili nedavno. Tolminski občinski svetniki so po tem, ko so se epidemiološki ukrepi letos sprostili, s tem pa festivalom omogočili vrnitev na Sotočje, sprejeli nov režim, s katerim so trajanje glasbenega programa omejili na osem ur dnevno in do največ 1. ure zjutraj. Organizatorji so morali v skladu z njim čez dan zagotoviti tudi prost dostop do območja Sotočja.

Tolminski svetniki so obravnavali tudi predlog, po katerem bi Sotočje prihodnje leto gostilo največ šest tradicionalnih festivalov, število obiskovalcev pa bi bilo omejeno na 5000. Vendar so se odločili, da odločitev o sprejemu festivalskega režima za leto 2023 premaknejo v obdobje po lokalnih volitvah.