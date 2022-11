Čančar je že v prvem polčasu s košem s polovice igrišča dve sekundi pred koncem poskrbel, da je močno oslabljeni Denver; poleg Jokića so manjkali še Jamal Murray, Aaron Gordon in menjava Jeff Green, držal korak z Dallasom. Kot so se strinjali njegovi soigralci, je bil to ključen trenutek, ki je odločil tekmo.

»Vaja dela mojstra,« je po tekmi o izjemnem metu povedal Čančar in pojasnil, da takšne mete vadi tudi na treningih.

Potem ko so po odmoru še enkrat odigrali zadnje trenutke prvega polčasa - naknaden videopregled je pokazal, da je Dončić stopil izven igrišča ob svoji trojki v zadnjih trenutkih prvega dela igre -, je Denver po košu Čančarja zaostajal le za točko (55:56).

»V ekipi ga kličemo 'pol igrišča Vlatko'. Zato sem ga tudi poslal v igro. Fant ima neizmerno sposobnost, da zadane takšne mete s polovice igrišča. Mislim, da je prav njegov koš danes spremenil potek tekme in nam prinesel zmago,« je o Čančarju po tekmi dejal trener gostov Michael Malone.

Bones Hyland je za goste dosegel 29 točk, Michael Porter ml., ki je zadel odločilno trojko za zmago Denverja 55,2 sekunde pred koncem tekme, pa 12.

Čančar je skupno odigral le 11 minut tekme in v tem času zbral sedem točk, štiri skoke in dve ukradeni žogi.

Dončić: To sem ga jaz naučil

Pri Dallasu je bil tokrat prvi strelec Josh Green s 23 točkami, vendar je edini met (8-9) zgrešil ravno takrat, ko je bilo to najbolj pomembno: Dallas je vodil za dve točki, do konca tekme pa je bilo še 70 sekund.

Dončić je zbral točko manj (22) in je ob pisku sirene zgrešil trojko z razdalje, ki bi odločila tekmo v prid Dallasa. Ob tem se je razjezil, raztrgal dres in svojo jezo v pogovoru po tekmi stresel tudi nad sodnike.

Po tekmi je Dončić, ki je zbral še devet skokov in osem podaj, povedal, da se ne strinja z razveljavitvijo svojega koša v prvem polčasu, in tudi, da ni bil Čančarjev neverjeten met tisti, ki je odločil tekmo v prid Denverja.

»Videl sem nekaj posnetkov. Ne zdi se, da sem se dotaknil linije. Moja peta ni bila na tleh,« je dejal Dončić o trojki v prvem polčasu, o izjemnem metu Čančarja pa je v smehu dodal: »To sem ga jaz naučil. Res je bil izjemen koš, a ne moremo ravno reči, da je odločil tekmo.«

»Kljub nenadejanemu preobratu ob polčasu; namesto sedmih točk je naša prednost izpuhtela na zgolj točko, smo še vedno vodili. Vendar v tretji četrtini enostavno nismo dobro igrali. Tekmec je to izkoristil in prevzel nadzor nad igro,« je po porazu dejal domači trener Jason Kidd.

Čančar bo z Denverjem v četrtek gostil Detroit, Dončića pa z Dallasom zdaj čakajo tri tekme v gosteh. Prva že v sredo, ko bo gostoval pri vodilni ekipi vzhodne konference, Bostonu.