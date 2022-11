Zoran Janković in njegova lista sta tako kot zadnje lokalne volitve rezultate pričakala na Dvornem trgu, kjer se ponuja eden najlepših razgledov na Ljubljanico, staro Ljubljano in seveda grajski hrib z gradom. Da so si Jankovićevi podporniki med čakanjem na rezultate lažje krajšali čas in se borili proti novembrskemu mrazu, so poskrbele slovenske pesmi, ki so odmevale iz zvočnikov, ter kuhano vino in mesne jedi z žara, ki so jih ljubljanski gostinci stregli na stojnici.

Janković se je dogajanju na Dvornem trgu pridružil ob 20. uri, a je na slavje ob izvolitvi moral čakati, saj je trajalo kar dolgo, preden so bili prešteti in objavljeni prvi merodajni rezultati. Da bo Janković slavil že šestič, njegovi podporniki na Dvornem trgu kljub vsemu niso dvomili. Verjeli so tudi v prvi krog. »Kar se župana tiče, mislim da ni nobenega dvoma. Pričakujem nekaj čez 60 odstotkov za župana, zanesljivo bo opravil v prvem krogu,« je še pred razglasitvijo prvih rezultatov povedal Jankovićev mestni svetnik Anton Podobnik, ki se tudi letos poteguje za nov mandat.

Če pri razpletu županskih volitev nihče v Jankovićevem taboru ni pričakoval presenečenj, pa so bile volitve v mestni svet bolj negotove. Negotovost je povzročila stranka Gibanje Svoboda, ki v prestolnici sicer ni imela županskega kandidata, je pa občanom ponudila kandidate za mestne svetnike. »Ne glede na rezultat v mestnem svetu bomo poskušali skleniti koalicijsko pogodbo z SD in Gibanjem Svoboda. Z SD smo tudi v minulem mandatu dobro sodelovali,« je včeraj napovedal Janković. Dejal je, da bo koalicijska pogajanja v imenu Liste Zorana Jankovića vodil podžupan Aleš Čerin.

Da se bo Svoboda zajedla v glasove Liste Zorana Jankovića, je računal tudi Podobnik. Ugibal je, da bi županova lista tokrat utegnila dobiti okoli 18 od 45 svetniških stolov. Podobnik pa ni videl težav pri sestavljanju morebitne koalicije, saj je prepričan, da ima županova lista s Svobodo zelo soroden program. Kakšnih drugih novincev v mestnem svetu, kot so denimo Pirati, Vesna - zelena stranka ali Lista Šport za zdravje, Podobnik ni pričakoval oziroma je menil, da bi utegnili dobili le kakšen mandat.

Nizka volilna udeležba

»Naredili smo, kar je treba, bolje ne znamo. Kakor bodo odločili Ljubljančani, bom sprejel, kajti to je demokracija,« je poudaril Janković, ki pa bi si želel višje volilne udeležbe. Da je bila udeležba nizka, je pripisal dvema dejavnikoma. Prvi je ta, da si volilne nedelje sedaj sledijo druga za drugo in da so se volilci očitno odločili dati prednost državnotvornim volitvam, kot so bile nedavne predsedniške. Kot drugi razlog, zakaj se je manj Ljubljančanov odpravilo na volišča, pa je Janković navedel rezultate javnomnenjskih anket, ki so mu kazale prepričljivo prednost.

»V svoj program smo dali tudi tiste projekte, ki niso popularni, ki delijo naše meščane, kot sta kanal C0 in sežigalnica. Lahko bi bil pred volitvami tiho o teh projektih, ampak to ni moj značaj, ni moj karakter. Če bom izvoljen, bodo meščani točno vedeli, kaj dobijo, mi smo transparentno povedali, kaj bomo naredili,« je poudaril Janković, ki je napovedal, da bo današnji dan zanj tak, kot običajno: »Jutri je delo v pisarni.«

Nekdanji načelnik upravne enote podprl Jankovića

Tudi letošnje volitve je Jankoviću na Dvorni trg prišlo izkazat podporo veliko vidnih oseb, ne zgolj kandidati za mestne svetnike na njegovi listi. Manjkal ni vrh mestne uprave in tako imenovane velike mestne družine. Tako je bilo med prisotnimi opaziti direktorje javnih podjetij Energetika Sama Lozeja, Voka Snaga Krištofa Mlakarja, Ljubljanskih parkirišč in tržnic Andreja Orača, direktorja javnega zavoda Festival Ljubljana Darka Brleka, direktorico zavoda Šport Ljubljana Tatjano Polajnar, vodjo oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Davida Polutnika. Je pa opazno precejšen del večera manjkal Jankovićev kandidat za svetnika in nekdanji minister za javno upravo v vladi Janeza Janše Boštjan Koritnik.

Med podporniki smo našli tudi nekdanjega načelnika ljubljanske uprave enote Bojana Babiča, ki je imel na glavi poveznjeno črno čepico z Jankovićevim letošnjim volilnim sloganom. »Kljub nekaterim kritikam je aktualni župan za Ljubljano naredil ogromno, predvsem v smeri zelenega razvoja za občane. Vem, da se nekateri pritožujejo, da ponekod ni naredil dovolj. Ampak vidi se, da se je najprej lotil centra in da sedaj napreduje na obrobje mesta,« je pojasnil Babič, ki ga je letos poleti ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik razrešila z vrha ljubljanske upravne enote. Čeprav se je Babič upokojil in torej ima čas, da bi se politično udejstvoval, pa je zagotovil, da ga politika ne zanima. Sodelovanje upravne enote, ko je bil tam še načelnik, in Mestne občine Ljubljana je Babič označil za korektno. »Nikoli ni bilo pritiskov,« je zagotovil.