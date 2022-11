V dvorani Stožice se je sinoči s finalno tekmo med Dansko in Norveško končalo 15. evropsko rokometno prvenstvo za ženske, naslova prvakinj, že svojega devetega, pa so se po zmagi s 27:25 veselile Norvežanke. Te so večino tekme sicer zaostajale, v prvem polčasu največ tudi za pet golov (4:9), še 15 minut pred koncem pa za tri (19:22). A sledil je fantastičen zaključek branilk naslova, ki so najprej 10 minut pred koncem šele drugič na tekmi izenačile (22:22), nakar je igra Danske povsem razpadla, Norvežanke, ki jim je v zadnje dobre četrt ure uspel delni izid kar 9:3, pa so oddrvele novemu naslovu naproti.

Precej bolj dramatična je bila pred tem tekma za tretje mesto, ki jo je Črna gora proti Franciji dobila po podaljšku (27:25). Ob bučni podpori navijačev so Črnogorke sicer vodile večino tekme, a si višje prednosti od treh golov (nazadnje v 48. minuti 20:17) niso priigrale, Francozinje pa so izenačile šele dve sekundi pred koncem. A to Črnogork ni zmedlo, v podaljšku niso niti enkrat zaostajale, z bronasto kolajno pa se je od reprezentance na najlepši način poslovila tudi Krimova igralka Jovanka Radičević. »To je bil najtežji dan v moji karieri. Že od jutra jočem, težko se mi je bilo zbrati, a lepšega konca si nisem mogla zamisliti,« je v solzah povedala Radičevićeva, z 214 goli druga najboljša strelka v zgodovini EP, ki je skupno v dresu Črne gore sicer na 192 tekmah dosegla kar 1103 gole.

Brez Slovenk v idealni postavi

Že pred zadnjima dvema tekmama so na podlagi glasov navijačev in posebne komisije strokovnjakov Evropske rokometne zveze (EHF) izbrali tudi najboljše posameznice prvenstva. Za najkoristnejšo igralko (MVP) so razglasili Norvežanko Henny Reistad, nazive najboljših na posameznih položajih pa so si prislužile Francozinja Cleopatre Darleux (vratarka), Danka Emma Friis (levo krilo), Črnogorka Jovanka Radičević (desno krilo), Romunka Cristina Naegu (leva zunanja igralka), Madžarka Katrin Klujber (desna zunanja), Norvežanka Stine Oftedal (organizatorka igre) in Francozinja Pauletta Foppa (krožna napadalka), medtem ko so za najboljšo obrambno igralko izbrali Danko Kathrine Heindahl. Na širšem seznamu kandidatk za najboljšo postavo so bile tudi štiri Slovenke (Tamara Mavsar, Nataša Ljepoja, Ana Gros in Elizabeth Omoregie), a se v idealno postavo ni uvrstia nobena.

Za SP spomladi proti Italiji

Sicer pa so po dobrem vtisu in osmem mestu na tokratnem EP pogled v reprezentanci Slovenije že usmerili proti naslednjemu velikemu tekmovanju, to pa bo svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto decembra. Že 26. izvedbo bodo prvič gostile tri države, Danska, Norveška in Švedska, Slovenija pa bo morala za uvrstitev med 32 najboljših na svetu v kvalifikacijah premagati Italijo. Prva tekma bo predvidoma na sporedu 7. ali 8. aprila pri naših zahodnih sosedih, povratna pa štiri dni za tem v Sloveniji. »Odkrito, lahko bi dobili tudi katero izmed močnejših reprezentanc. Češka, Avstrija, Islandija, Slovaška in Ukrajina so na papirju boljše od Italije, ki pa v zadnjih letih veliko vlaga v razvoj rokometa,« je po žrebu povedal slovenski selektor Dragan Adžić.

Danska – Norveška 25:27 (15:12) Finale. Dvorana Stožice, gledalcev 5380, sodnika: Mata in Lopez (oba Španija). Danska: Toft (11 obramb), Reinhardt, S. Iversen 1, Ann. Hansen, Heindahl, Tranborg 2, And. Hansen, Jörgensen 1, Jensen Ostregaard 3, Vinter Burgaard 6, Petersen 2, Hojlund 2, Friis 5 (1), R. Iversen 2, Halilčević, Moller 1 (1). Norveška: Solberg (9 obramb), Lunde (4 obrambe), Arntzen, Aardahl 3, Skogrand, Mork 8 (2), Oftedal 3, Larsen 2, Breistol 4, Ingstad 3, Reistad 3, Hovden, Naes Andersen 1, Wollik, Rushfeldt, Hogseth. Sedemmetrovke: Danska 2 (2), Norveška 2 (2). Izključitve: Danska 4, Norveška 6. Igralka tekme: Nora Mork (Norveška).