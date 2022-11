Potem ko je trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac pred reprezentančnim odmorom upal, da bo po njem lahko računal na poškodovano trojico Zoran Dragić, Karlo Matković, Lovro Gnjidić – dalj časa bo odsoten Rok Radović –, je na prvi tekmi proti Igokei imel še igralca manj. Ker si je gleženj poškodoval Jan Kosi, je strateg Ljubljančanov na gostovanje v 7. krogu lige ABA popeljal vsega deveterico. A tokrat so kapetan Edo Murić in soigralci pokazali več energije in v drugem polčasu strli neugodnega nasprotnika ter vknjižili četrto zmago v regionalnem tekmovanju.

Po slabšem prvem polčasu je Olimpija v drugem pritisnila na plin. Po zaslugi Josha Adamsa je nasprotnika ujela, nato pa je svoje dodal Yogi Ferrell, ki je v drugih 20 minutah dosegel vseh svojih 20 točk. Pod obročema je celotno tekmo dominiral Alen Omić, ki je prišel do dvojnega dvojčka (16 točk, 10 skokov). »Pomembna zmaga za nas, saj smo jo potrebovali za dvig samozavesti. Potrebujemo Zokija, Karla in druge poškodovane. Nestrpno jih čakamo, saj bo z njimi podoba ekipe povsem drugačna. V Laktaših je vedno težko igrati. Igokeo smo pustili na vsega 74 točkah, ponavadi jih na domačih tekmah dosegajo 90 ali več. Odlična obramba celotnega moštva, kar je zasluga trenerskega štaba, ki nas je odlično pripravil na tekmo,« je misli strnil Alen Omić.

Tudi Jurica Golemac, ki je na klopi Olimpije vknjižil 100. zmago, nestrpno pričakuje poškodovane igralce, saj brez njih še vedno močno trpi tudi trening. »Kot sem že rekel, redko igramo pet na pet, zato se je težko pripravljati. A vidi se, da smo imeli tokrat več energije. Tisti, ki so trenirali med premorom, so delali dobro, zato energija v drugem polčasu ni padla. V prvem smo imeli kar 12 izgubljenih žog, v drugem le tri. Žoga je lepo krožila, prihajali smo do odprtih metov in posledično prišli do zmage.« Olimpija bo znova na delu že jutri, ko v Stožicah v 5. krogu evropskega pokala pričakuje ukrajinskega Prometeja.

Liga ABA, drugi izidi 7. kroga: FMP – MZT Skopje 101:97 (Valinskas 19; Mićović in Caffey po 18), Studentski centar – Borac 93:84 (Jackson 21; Lešić in Hale po 17), Crvena zvezda – Cibona 92:53 (Nedović 24; Aranitović 10), Zadar – Budućnost 103:104 (Božić 24; Bell-Haynes 28), Mornar – Mega 85:101 (Mihailović 26; Milosavljević 20), Partizan – Split 89:70 (LeDay 14; Shorter 20), vrstni red: Partizan 7-0, FMP 6-1, Crvena zvezda 5-1, Budućnost, Zadar in Igokea po 4-3, Olimpija 4-2, Mornar, Studentski centar in Cibona po 3-4, Mega in Split po 2-5, MZT 1-6, Borac 0-7.