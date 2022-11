Strokovna žirija je s posebnimi priznanji nagradila tudi kreativnost Muzeja sodobne umetnosti iz Skopja (Severna Makedonija), vodenje Muzeja gradov iz Pszczyne (Poljska), pripovedovanje zgodb Muzeja na odprtem Stara vas iz Sirogojna (Srbija), odprtost za obiskovalce Narodnega etnografskega muzeja iz Varšave (Poljska), učinkovito rabo virov Muzeja L'ubovna iz Stare L'ubovne (Slovaška) in učinkovitost ekipe Galerije Nikola Koka Janković Narodnega muzeja iz Kragujevca (Srbija). Častno omembo je prejel Slovaški narodni muzej - Muzej slovaških narodnih svetov iz Mijave (Slovaška).

Priznanja je na slovesnosti na brežiškem gradu podelila ministrica za kulturo in medije Črne gore Maša Vlaović. Direktorica Foruma slovanskih kultur Andreja Rihter, ki je pobudnica nagrad živa, je vsem nagrajencem zaželela, naj nagrade prispevajo k temu, da bo »njihov sloves presegel sedanje meje in jim prinesel novo pozornost in občinstva«, so njene besede povzeli v Forumu slovanskih kultur.

Letošnje leto je bilo po številu nominacij rekordno v osemletni zgodovini nagrad, saj so se prijavili muzeji in spomeniška območja iz Bosne in Hercegovine, Češke, Črne gore, Hrvaške, Poljske, Severne Makedonije, Slovaške, Slovenije in Srbije.

Strokovnjaki so muzeje in prizorišča obiskali avgusta in septembra

O priznanjih je odločala 15-članska mednarodna žirija. Strokovnjaki so muzeje in prizorišča obiskali avgusta in septembra, končne odločitve pa so sprejeli v začetku novembra. Člani žirije so odločili, da v letošnjem ciklusu ne bodo tekmovali muzeji iz Rusije. Na svoji zadnji seji so v svoje vrste sprejeli novo članico iz Ukrajine, Olho Hončar, direktorico Spominskega muzeja totalitarnih režimov Teritorij terorja.

S priznanji živa mednarodna ustanova Forum slovanskih kultur nagrajuje najbolj napredne in inovativne prakse muzejev in kulturnih in naravnih spomenikov v 13 slovanskih državah. Doslej je bilo nominiranih 170 muzejev in spomenikov, so še sporočili iz foruma.