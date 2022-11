Dragan Adžić, selektor ženske rokometne reprezentance Slovenije in trener Krima

Na evropskem prvenstvu v rokometu za ženske, ki se bo jutri končalo v Ljubljani, je selektor Dragan Adžić reprezentanco Slovenije pripeljal do najboljšega dosežka v zgodovini njenih osmih nastopov med evropsko elito – osmega mesta. Zdaj 52-letni Črnogorec se v svoji dolgi in uspešni trenersko-selektorski karieri najraje spominja leta 2012, ko je z Budućnostjo postal klubski prvak Evrope, z žensko reprezentanco Črne gore pa evropski prvak v Srbiji in olimpijski podprvak v Londonu. V svoji prvi službi v tujini želi tudi kot trener Krima in selektor Slovenije ponoviti dosežke izpred desetih let.